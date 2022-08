Accueil > Sports > Ligue des Champions : l’OM dans le chapeau 4

L’OM sera dans le chapeau 4 et pourrait avoir des adversaires comme le Real Madrid ou l’AC Milan du chapeau 1, Liverpool ou Barcelone du chapeau 2 et l’Inter Milan ou Naples du chapeau 3. 32 clubs sont qualifiés pour la phase de groupes et il y a 8 groupes de 4 équipes. La 1ère journée de la compétition se déroulera les 6 et 7 septembre et la dernière journée de la première phase les 1er et 2 novembre.

Gilbert DULAC