Accueil > Sports > Ligue des Nations. Autriche 1-France 1 : Mbappé le sauveur

Kylian Mbappé qui a bénéficié d’un relais Konate-Guendouzi à égaliser (Photo archives Laurent Saccomano /Wallis. fr)

Le Ernst Happel Stadion de Vienne avait mis ses habits de lumière pour accueillir les champions du monde français. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas dansé une valse dans la capitale de l’Autriche. Les Autrichiens ont joué sans complexe, en mettant la pression sur la défense des Bleus, bousculés et poussés à la faute. Les coéquipiers d’Hugo Lloris dominaient pourtant la première mi-temps. Mais ils butaient toujours sur Pentz, le gardien de but autrichien, décisif à trois reprises sur des actions de Benzema. Weinmann profitait du laxisme de la défense française et ouvrait le score. Le même scénario semblait se reproduire au début de la seconde période, après une frappe puissante de Pavard repoussée par Pentz.

Trois Olympiens sur la pelouse

Avec l’entrée en jeu de Matteo Guendouzi, il y avait trois olympiens sur la pelouse. Huit minutes avant la fin du temps réglementaire, Kylian Mbappé tel Zorro bénéficiait d’un relais Konate-Guendouzi pour égaliser. Le natif de Biondi aurait même pu doubler la mise si son tir n’avait pas touché la barre transversale.

Dans l’autre match de ce groupe, la Croatie s’est imposé au Danemark (1-0). Lundi prochain, la victoire sera impérative face à la Croatie au stade de France car les Bleus avec une défaite et deux nuls sont derniers de leur groupe.

Deschamps : "Je ne suis pas inquiet"

Didier Deschamps n’est pas inquiet malgré ce mauvais résultat (Photo capture d’écran)

Didier Deschamps s’est exprimé au micro de TF1 à la fin du match : « On a eu tellement d’occasions en seconde période. On a eu la main-mise mais pas d’efficacité. Il y a toujours une jambe, le gardien, la barre... Je ne suis pas inquiet. Ce n’est pas les résultats qu’on espérait. On n’est pas au maximum de notre forme et de notre fraîcheur, mais ça donne du temps de jeu à des jeunes joueurs ».

Gilbert DULAC