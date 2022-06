Ligue des Nations. France 0 - Croatie 1 : Comme un sentiment d’impuissance

Accueil > Sports > Ligue des Nations. France 0 - Croatie 1 : Comme un sentiment (...)

Battus par des Croates disciplinés et qui ont bien défendu, les Bleus tenants du titre, sont éliminés de la course au final four de la Ligue des Nations

Didier Deschamps est en plein doute à 162 jours de l’ouverture de la Coupe du Monde (Photo capture d’écran)

Pour reprendre le slogan d’une célèbre marque de bière sans alcool, ils auraient pu jouer jusqu’au bout de la nuit sans marquer le moindre but. Car il y avait toujours un pied, une jambe, une tête ou le gardien de but croate pour contrarier les attaques françaises brouillonnes. En s’inclinant devant les 77 000 spectateurs du Stade de France pourtant acquis à leur cause, les joueurs de Didier Deschamps quittent la tête basse l’édition 2022 de la Ligue des Nations. Le bilan négatif de deux défaites et deux nuls est fatal aux Français. Les deux derniers matchs face à l’Autriche le 22 septembre à Saint Denis et contre le Danemark le 25 septembre à Copenhague doivent permettre à la France d’éviter la quatrième et dernière place synonyme de bonnet d’âne et de descente en Ligue B.

Un manque de justesse technique

La fatigue d’une saison épuisante pour les organismes ne peut pas uniquement expliquer cet échec. Il y a eu trop de déchets techniques et un manque de justesse dans le dernier geste face au but, pour expliquer cette défaite. Le match ne pouvait pas plus mal commencer avec un penalty accordé à la Croatie pour une faute de Konate sur Budimir (4e). Modric qui portait pour la 152e fois le maillot la Croatie, ne se faisait pas prier pour le transformer, malgré le plongeon du bon côté de Mike Maignan, titularisé pour la deuxième fois dans les buts. Privés de ballon, les Bleus couraient derrière le score en vain. Malgré des tentatives de Mbappé et Benzema, le tableau d’affichage restait bloqué sur le même score. Une soirée à vite oublier à 162 jours de la Coupe du Monde au Qatar.

Dans l’autre match du groupe, le Danemark a battu l’Autriche (2-0). Il est à noter que dans le match de barrage qualificatif au Mondial, l’Australie a battu le Pérou aux tirs au but. Les Australiens seront avec les Danois et les Tunisiens, les adversaires des Français au premier tour au Qatar.

Deschamps : « On n’avait pas l’énergie suffisante »

Au micro de TF1, le sélectionneur a analysé la défaite des Bleus : « Ce mois de juin a été très difficile par les résultats. On n’avait pas l’énergie et la force suffisante face à des équipes qui en avaient plus que nous. On n’a pas eu de réussite non plus. C’est surtout la fraîcheur qui n’était pas au rendez-vous. », explique Didier Deschamps qui ajoute : « Il y a toujours des enseignements à tirer avec ces résultats. Chaque match est riche d’enseignements. La répétition des matchs a été très dure, on a perdu des joueurs d’un match à l’autre. Sans doute que d’autres nations sont touchées. Ils vont devoir se vider la tête et repartir avec leur club vers une nouvelle saison. »

Gilbert DULAC