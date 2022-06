Ligue des Nations. France 1 - Danemark 2 : Cornelius punit les Bleus

Accueil > Sports > Ligue des Nations. France 1 - Danemark 2 : Cornelius punit les (...)

William Saliba a remplacé Raphaël Varane blessé à l’heure de jeu (Photo Laurent Saccomano/ Wallis. fr)

Tenants du trophée, les joueurs de Guy Stéphan, entraîneur de la soirée, ne pouvaient pas plus mal commencer cette nouvelle édition de la Ligue des Nations.

Et comme si la déception de la défaite ne suffisait pas, les sorties pour blessures de Kylian Mbappé et de Raphaël Varane ajoutaient de l’inquiétude en conclusion d’une soirée amère. Car il ne s’agit pas de trouver des excuses à cet échec. Les quatre matchs de Ligue des Nations programmés en onze jours, du 3 au 13 juin, arrivent au terme d’une saison où les joueurs ont disputé en moyenne 55 matchs. Les organismes sont fatigués et ont besoin de se régénérer en se reposant.

La défense dominée

Les deux buts danois sont le résultat d’un mauvais alignement de la défense française. Face à un bloc danois compact, défensif et bien organisé, les Bleus avaient pourtant trouvé la faille grâce à un superbe but de Karim Benzema. Mais Cornelius, opportuniste et réaliste, battait deux fois Hugo Lloris impuissant. Ngolo Kanté frappait sur le poteau à dix minutes de la fin du match. Malgré les entrées en jeu de Diaby, Saliba, Clauss et Rabiot, le score n’évoluait pas. Il faudra vite se relancer lundi prochain en Croatie, sous les ordres de Didier Deschamps endeuillé par le décès de son père.

Gilbert DULAC