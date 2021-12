Lionel Canesi président de l’Ordre national des experts-comptables : ’le mérite valeur républicaine fondamentale’

Accueil > Aix Marseille > Economie > Lionel Canesi président de l’Ordre national des experts-comptables :

Il y avait de l’émotion ce dimanche 28 novembre au sein de la préfecture de région à Marseille, à l’occasion de la remise des insignes de chevalier dans l’Ordre national du mérite à Lionel Canesi, président de l’Ordre national des experts-comptables par Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises.

Lionel Canesi décoré par Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie ©Marion Alcazar

Le préfet de région, Christophe Mirmand, évoque « les liens forts existants entre l’Ordre des experts-comptables et l’État » un lien qui, note-t-il, s’est renforcé lors de la crise Covid et maintenant avec la relance. Puis c’est au tour du député des Bouches-du-Rhône, Mohamed Laqhila de s’exprimer, lui qui a précédé Lionel Canesi à la tête du Conseil régional de l’Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse. Il évoque « une longue amitié de près de 20 ans et une passion commune pour le golf et la politique, une complicité et des éclats de rire ».

Chaque détail compte

Alain Griset revient sur le parcours de Lionel Canesi, de sa naissance en Corse où son père tient un magasin de chaussures sur le Cours Napoléon « vous choisissez la voie de l’expertise comptable sans oublier votre passion pour le football. Après des années au Gazelec d’Ajaccio vous rejoignez l’OM ». Il revient à ce propos sur une rencontre qui a marqué le futur récipiendaire : « Vous êtes ramasseur de balle lors d’un match de Ligue des Champions. Bernard Tapie vous explique, avant votre entrée sur le terrain, comment renvoyer le ballon en fonction des différents aspects du jeu. vous avez appris à cette occasion que chaque détail compte ». Il souligne également que, dès son entrée dans la profession Lionel Canesi s’engage syndicalement pour défendre sa profession. « et vous gagnez en 2020 le première élection au suffrage universel direct » devenant ainsi président du conseil national de l’ordre.

Les autres comptent beaucoup

Lionel Canesi avoue être touché par le fait que cette cérémonie se déroule à la préfecture et honoré que le ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises ait accepté de la présider. Il précise : « Je ne crois pas celui qui dit s’être fait tout seul, qui prétend ne devoir rien à personne. Moi je crois que les autres comptent beaucoup. Les rencontres, les lectures, la société, nous transforment et, parfois, malheureusement, nous déforment ». Il revient sur cette année de crise : « Que de chemin parcouru, que d’heures de réflexion et combien de rendez-vous, parfois très matinaux, parfois très tardifs. Tous ces moments ont été autant d’opportunités d’apprendre ». Un travail accompli par les experts qui fait qu’aujourd’hui : « Il semble normal que la profession soit associée à toutes les démarches du plan de relance ».

Le travail un facteur de libération

Puis d’en venir à la notion de mérite : « C’est pour moi une valeur républicaine fondamentale » et de se reconnaître une seule qualité : « Le travail qui n’est pas un asservissement mais tout au contraire un facteur de libération ». Puis de partager cette médaille avec ses parents « ils ont tout fait, j’ai fait le reste », mais aussi avec les 21 000 experts-comptables de France et leur 130 000 collaborateurs. Et un remerciement tout particulier à ses trois associés : « Ils me supportent dans tous les sens du terme ».

Michel CAIRE