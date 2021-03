Accueil > Art de vivre > Recettes > Livre. Le p’tit poulet voyageur qui a tout du grand !



Cocorico ! Quelle aventure pour ce livre primé "Best Cookbook of the year" durant la 24e édition du Gourmand Awards qui s’est déroulé à Macao en 2019 : Prix du meilleur livre de cuisine au monde toutes catégories. Paru fin 2019, le voilà déjà en version poche.

Fort de son succès, la première édition s’est envolée en quelques mois et puis les complications liées à la Covid ont laissé beaucoup d’entre vous frustrés de ne pouvoir se le procurer. De plus, de nombreux lecteurs, fiers détenteurs du "gros Poulet" ont émis le souhait de le retrouver en format plus facile à transporter, fût-ce du salon à leur cuisine mais aussi dans leur résidence secondaire, une maison de campagne, en vacances !

Le retour de notre ami Gallus Gallus

Les éditions BPI, Best Practice Inside, ont décidé pour cette nouvelle édition de conserver le contenu complet de l’ouvrage tout en changeant son format : le voilà en version poche. C’est le retour de notre ami Gallus Gallus, parcourant terres et mers depuis plus de 8 000 ans. Le poulet qui s’est arrangé de tous les climats, s’est confondu avec toutes les cultures, tous les cultes et a donné autant de lettres de noblesse aux cuisines bourgeoises qu’il a agrémenté les cuisines rurales et familiales. Ce livre évoque cette grande épopée du Poulet à travers plus de 1 000 recettes, anecdotes, histoires ou petites informations, suivant ses escales dans chaque continent, chaque pays, chaque région.

Le cuisiner de moult façons et en 1 000 manières

« Le p’tit poulet voyageur », c’est le livre idéal pour voyager autour du monde, découvrir et apprendre tant de choses sur ce fier animal, s’inspirer de curiosité et de gourmandises pour le cuisiner de moult façons et en 1 000 manières. Tout un périple autour du monde pour finir dans les casseroles de votre cuisine.

Michel CAIRE