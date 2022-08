Accueil > Culture > Littérature > Livre. "Notre-Dame de Paris : La science à l’œuvre"

A partir du 8 septembre, découvrez dans un livre édité par "le Cherche Midi" les secrets révélés par le grand incendie de Notre-Dame et les coulisses du monumental chantier scientifique de la cathédrale. Illustré d’images exceptionnelles, il permet de comprendre comment Notre-Dame a été pensée, bâtie et restaurée au fil des siècles en revisitant notre connaissance du monument à chaque période de son histoire. Un ouvrage collectif sous la direction de Philippe Dillmann, Pascal Liévaux, Aline Magnien et Martine Regert. Préface de Patrick Boucheron



Au lendemain de l’incendie de Notre-Dame du 15 avril 2019, la mobilisation succède instantanément à l’émotion. Une formidable aventure démarre alors lorsque le CNRS et le ministère de la Culture lancent un chantier scientifique pour étudier la cathédrale endommagée et mise à nu par l’incendie.

Recueillir un maximum de données

L’objectif étant de recueillir un maximum de données sur les centaines de tonnes de matériaux qui jonchent le sol. Bois de charpente, pierres, métaux, etc. sont ainsi triés, répertoriés, stockés en vue d’être sauvegardés, étudiés, analysés et parfois réemployés. Une véritable auscultation du monument blessé est menée par neuf groupes composés de scientifiques issus d’une cinquantaine de laboratoires -historiens, archéologues, anthropologues, acousticiens, informaticiens et spécialistes des matériaux.

Leur mission est double : réaliser un travail de recherche sur la mémoire de la cathédrale et accompagner le grand chantier de restauration mené par les architectes et compagnons sous la supervision de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, maître d’ouvrage. Les éléments rendus accessibles par l’incendie permettent de dévoiler différentes phases de son histoire, de sa construction à sa destruction. Ces recherches scientifiques pourront en outre servir la restauration de Notre-Dame.

Comment Notre-Dame a été pensée, bâtie, restaurée au fil des siècles

Ce livre, illustré d’images exceptionnelles, permet de comprendre comment Notre-Dame a été pensée, bâtie, restaurée au fil des siècles en revisitant notre connaissance du monument à chaque période de son histoire. L’ouvrage revient aussi sur l’épisode traumatique de l’incendie et sur la formidable mobilisation nationale et internationale qu’il a suscitée. Il nous plonge enfin dans sa mémoire foisonnante, jalonnée de rencontres avec les plus grands noms de la culture, de la technique, de la littérature et de l’art en général.

Un voyage dans le temps au cœur de ce chef-d’œuvre architectural unique pour tous les amoureux du patrimoine de l’humanité.

Notre-Dame de Paris : La science à l’œuvre : 176 pages - 22x28- 35€