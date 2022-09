Logement. Unicil : Ouverture d’une agence commerciale dédiée à l’accession sociale à Marseille

Accueil > Aix Marseille > Economie > Logement. Unicil : Ouverture d’une agence commerciale dédiée à (...)

Inauguration d’une agence Unicil à Marseille (Photo Joël Barcy)

Un bureau ouvert et accessible au public (Photo Joël Barcy)

« Les gens s’arrêtent »

Premier constat effectué par Sébastien Catel, le directeur du département accession et syndic solidaire : « Les gens s’arrêtent devant la vitrine, poussent la porte. On est au contact, plus enfermés dans nos bureaux » -L’ouverture a précédé l’inauguration ce qui permet déjà des retours-. Cette première en région Sud pour le groupe vise à rassembler, dans un même lieu, des activités stratégiques peu développées : accession sociale dans le neuf et l’ancien et vente HLM et syndic. Ce guichet unique vise notamment à permettre l’achat d’un logement pour les ménages modestes. « Longtemps on a un peu ignoré La vente, l’accession pour se contenter de programmes de logements à la location », reconnaît Eric Pinatel, le directeur général d’Unicil. Or, poursuit-il : « L’accession est une solution à la problématique du logement dans la région. Cette année nous vendrons une centaine de logements neufs et 308 appartements HLM, soit plus de 400 logements ».

Eric Pinatel

1,7 milliards d’euros en 5 ans

Le logement est le principal poste de dépenses pour les ménages. Il faut donc multiplier l’offre pour tenter de faire baisser les prix. Unicil prévoit d’investir 1,7 milliard d’euros dans les cinq prochaines années avec un objectif de 1 900 logements neufs à la location par an, soit 20% des constructions dans la région. Acteur majeur, Unicil compte donc fonctionner sur deux jambes. La location et la vente. « Le but n’est pas de maximiser les prix de vente mais d’offrir la possibilité à des ménages de pouvoir accéder à la propriété. Quand un locataire veut acheter son logement HLM on lui fait une décote de 20% mais il ne s’agit pas de vendre tout notre parc. On tourne autour de 1%. Des formules encore peu répandues comme le BRS (le Bail réel solidaire) peuvent aussi permettre d’acheter plus facilement un logement en dissociant le foncier et le bâti. En lissant sur de nombreuses années la partie foncière on peut réduire sensiblement le prix. A Bandol on a pu diviser le prix par deux grâce au BRS », explique Sébastien Catel.

Sébastien Catel

Parallèlement Unicil va renforcer son activité de syndic de copropriétés tout en s’engageant dans la lutte contre l’habitat indigne.

Reportage Joël BARCY