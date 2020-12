Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > MIPCOM et MIPTV 2021 : Cannes garde espoir

Reed Midem n’a pas attendu pour savoir, mais surtout pour décider : le MIPCOM et le MIPTV 2021, les deux grand-messes de la distribution de contenus initialement prévues à Cannes, auront bel et bien lieu. Certes, ce ne sera peut-être pas sous leur forme initiale, mais dans tous les cas les professionnels du secteur seront en mesure d’échanger.

MIPTV à Cannes (Photo archives Destimed/Patricia Maillé-Caire)

L’année 2020 n’est pas encore terminée officiellement pour les professionnels de l’événementiel qu’il s’agit déjà d’anticiper ce que pourrait être 2021. Pour les organisateurs du Marché international des programmes de communication (MIPCOM) et du Marché international des programmes de télévision (MIPTV), il est hors de question d’attendre le dernier instant et il est préférable de contrôler le calendrier plutôt que de laisser la pandémie décider de l’avenir de ces deux grands événements cannois.

Un MIPTV sous une forme digitale… quoique

Pour sa 58e édition, le MIPTV, se fera exclusivement en ligne entre le 12 au 16 avril 2021. S’il ne connaît pas encore tous les détails du programme, Jérôme Delhaye, Directeur de la Division Entertainment de Reed Midem, sait en revanche qu’il n’était pas possible de faire une nouvelle année blanche. « Deux points ressortent très clairement de tous les événements de Reed Midem : la nécessité d’une prise de décision claire et, si possible, opportune, afin que nos partenaires du monde entier puissent planifier l’année à venir ; et la nécessité de reprendre les activités en face à face », explique l’organisateur.

Une évolution possible en fonction de la pandémie

Une dimension présentielle pour le moins restreinte puisque, rappelons-le, pour le moment il s’agit bien d’un salon online qui comprendra également MIPDoc et MIPFormats. Mais là encore, rien n’est moins sûr, puisqu’en cas d’évolution favorable de la pandémie, il se pourrait qu’un mini-salon ait lieu du côté de Cannes. Si ce dernier n’aura certainement rien à voir avec le rendez-vous prévu initialement, les intéressés pourront tout de même assister à des projections au prestigieux Palais des Festivals… A cheval sur Canneseries, qui lui aura, pour le moment, investi les lieux du 9 au 14 avril 2021.

Le MIPCOM et le MIPJunior pas encore menacés

Bien plus loin dans le calendrier, la 37e édition du MIPCOM (11-14 octobre 2021) - et le MIPJunior, le marché de la programmation jeunesse (9-10 Octobre 2021) ne sont pour le moment pas encore concernés par cette décision. Si les dates étaient maintenues, le Palais accueillerait alors son premier grand événement international audiovisuel depuis… le MIPCOM 2019.

