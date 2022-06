Accueil > Art de vivre > Bons plans > MPG 2022 : la Provence ça se savoure

Non MPG ne veut pas dire « Manger Péché Gourmand ». D’abord qui a dit que la gourmandise était un péché ? C’est un respect de la nature, des produits, des producteurs et un moment de partage car il ne peut être de vraie gourmandise sans convivialité. Alors derrière le sigle MPG se cache tout simplement « Marseille Provence Gastronomie » dont l’édition 2022 vient d’être présentée chez « Madie les Galinettes » à Marseille.

Présentation de l’édition 2022 de MPG avec Delphine Roux, Guillaume Chupeau -créateur du Ventrus, un restaurant itinérant et écoresponsable- Danielle Milon, Isabelle Bremond, Emmanuel Perrodin ©myprovence

Éloge de l’art de vivre à la provençale, de ses produits et de sa gastronomie, Marseille Provence Gastronomie (MPG) revient. Comme une mise en bouche pour un voyage gourmand, cette nouvelle édition va s’ouvrir avec son street food festival, du 17 au 19 juin, sur l’esplanade de la Major.

« La gastronomie ce n’est pas seulement la restauration »

Danielle Milon, présidente de Provence Tourisme, se félicite de pouvoir présenter une programmation hors Covid après deux années où l’opération avait été maintenue, s’est réinventée pour être toujours aux côtés d’une filière qui traversait des épreuves liées au confinement. « La gastronomie ce n’est pas seulement la restauration c’est une façon de mettre en avant un art de vivre, la culture de notre territoire », précise la maire de Cassis qui considère que : « MPG 2019 a permis à notre destination de se faire une place sur le plan gastronomique ». Impulsé par le département des Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille Provence, MPG a mis en place quelque 1 100 événements sur 105 communes participantes en 2019 et accueilli plus de 2 millions de participants. Une dynamique a vu le jour que la Covid n’a pas réussi à stopper : « Nous avons eu une programmation adaptée en 2020 et, en 2021, nous avons acheté un food truck en soutien à la restauration ce qui a permis aux chefs de rencontrer un nouveau public et l’organisation d’une tournée solidaire dont les bénéfices ont été reversés à des associations locales ».

« Le Sans Fourchette va recevoir à cette occasion le premier prix régional du Prix de l’inspiration en ESS »

Isabelle Brémond, directrice générale souligne l’importance que Provence Tourisme attache au développement d’un tourisme responsable et aux circuit courts, pour l’alimentation, sans oublier la dimension solidaire. « Nous aurons notamment rendez-vous le 14 juin 2022 pour le dîner caritatif "Le Sans Fourchette" réalisé par Mathias Dandine , chef du Restaurant 1 étoile au Guide Michelin, La Magdeleine à Marseille au profit des personnes en Alzheimer ». « Le Sans Fourchette » de l’association Mémoire et Santé, permet d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de maladies neuro-évolutives et de leurs aidants, grâce au plaisir alimentaire. « Le Sans Fourchette » va recevoir à cette occasion le premier prix régional du Prix de l’inspiration en ESS de la Fondation du crédit coopératif.

Le Grand Repas

Pour la deuxième année consécutive l’événement national « Le Grand Repas » se déclinera dans les Bouches-du-Rhône par un menu unique qui sera proposé le 20 octobre dans différents lieux : de la brasserie aux collèges, des établissements de soins aux lycées hôteliers en passant par les restaurants jusqu’aux cuisines des particuliers. Le parrain local sera le chef triplement étoilé de l’Oustau de Baumanière, Glenn Viel.

Les dîners insolites

Durant tout le mois juillet, les dîners insolites vont transporter les participants de paysages naturels en monuments historiques, de sites industriels en domaines agricoles, dans des lieux détournés de leur vocation première. Chaque soir, un chef différent jouera de toutes les ressources pour faire naître l’émotion dans un menu unique ; du design, des animations avec un seul mot d’ordre : valoriser les productions locales. Les dîners insolites sont une création originale de Provence Tourisme réalisée par I.C.I et le chef Emmanuel Perrodin dans le cadre de MPGastronomie2022.

« Ces dîners ne sont que de beaux projets, avec de belles personnes »

Delphine Roux « Madie, les Galinettes » avoue : « Je suis ravie de participer à cette aventure, ces diners ne sont que de beaux projets, avec de belles personnes. C’est un projet de passionnés. En plus le repas sera servi dans une lieu magique, la digue du large mais je dois dire que tous les lieux proposés sont magiques ». Pour quel repas ? Delphine Roux indique : « Il sera à l’image de ce que nous proposons au restaurant, une cuisine provençale ». Faut-il évoquer les pieds-paquets, alibofis, daubes et alouettes, soupe de poissons, poissons... sans oublier le flan de Jean. Le chef Emmanuel Perrodin précise pour sa part : « Nous aurons un dîner au pied de l’Étang de Berre dans la centrale électrique, un autre sur la Base aérienne de Salon. Nous irons dans deux carrières dont une qui produit du calcaire alimentaire ».

De juin à septembre, le Château d’Avignon aux Saintes-Maries-de-la-mer ouvre ses portes avec une programmation détonante. Un pop-up restaurant accueillera le public du vendredi soir au dimanche midi. Des temps forts sont prévus, tels que « De la musique au Château » et « De la lumière au Château » dans le parc verdoyant du domaine.

Le Grand Banquet de la Corniche

Isabelle Brémond évoque également « le Grand Banquet de la Corniche » pour lequel Marseille réunit 1 000 personnes face à la mer. Pour cette occasion, les chefs ont pris le parti d’articuler les menus autour de trois axes : la mer, la terre et le végétal afin de faire goûter des produits du cru déclinés en saveurs provençales.

Cet événement sera le moment de remercier 100 bénévoles de l’aide alimentaire invités pour la soirée. Une partie des fonds collectés sera reversée à des associations œuvrant dans la solidarité et l’environnement et la cuisine. Isabelle Brémond met en exergue ce qui devrait être un temps fort de l’édition 2022 : une série de quatre dîners préhistoriques au mois de novembre pour 100 convives dans le musée de la grotte Cosquer, opération réalisée en partenariat avec « Culture et Territoire » gestionnaire du site. Le chef Emmanuel Perrodin imaginera les menus avec le « Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique » à Marseille et en partenariat avec les CFA et les lycées hôteliers du département.

Pour clore cette année, MPG s’exportera en décembre au BHV Paris. Le meilleur de la création provençale mettra à l’honneur les traditions de Noël. Gastronomie, culture, paysages, lieux iconiques et créateurs ou artisans locaux seront à l’honneur et diffuseront l’art de vivre en Provence.

Donc du 17 au 19 juin 2022, « Marseille Provence Gastronomie » invite à venir au Street Food Festival, sur l’Esplanade de la Major à Marseille. Au programme, de la street food forcément, mais aussi du street art, des concerts, des performances artistiques… MPG va ainsi se faire entendre, sentir, goûter.

Michel CAIRE

Plus d’info et programme : mpgastronomie.fr

La Provence, un territoire à manger

Les Bouches-du-Rhône sont le premier département de France pour la production de tomates, salades, courgettes, riz, olives. Premier département arboricole de la région avec pas moins de 11 663 hectares consacrés à l’arboriculture. Une grande ferme à ciel ouvert avec 226 600 ovins, 18 000 bovins et 14 200 ruches. Une appétence pour le bio : 22,8% de la surface agricole utile régionale des Bouches-du-Rhône est cultivée en agriculture biologique. Les trois piliers de l’agriculture méditerranéennes que sont l’olive, le vin et le blé dur sont toujours au cœur des productions du territoire.