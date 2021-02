Marseille. Maison de la Justice et du Droit : un accès à la justice pour tous

Accueil > Aix Marseille > Justice > Marseille. Maison de la Justice et du Droit : un accès à la justice pour (...)

Olivier Leurent, président du Tribunal Judiciaire de Marseille, Dominique Laurens, procureure de la République de Marseille, Me Pascal Luongo, représentant le bâtonnier Jean-Raphaël Fernandez et Yannick Ohanessian, adjoint en charge de la Sécurité représentant la ville de Marseille, partenaire du projet, reviennent sur la raison d’être de la Maison de la Justice et du Droit (MJD) de Marseille

La Maison de la Justice et du Droit (MJD) (Photo Mireille Bianciotto)

Dominique Laurens, procureure de la République, Olivier Leurent, président du Tribunal Judiciaire de Marseille, Yannick Ohanessian, adjoint à la sécurité, Me Pascal Luongo, représentant le bâtonnier Jean-Raphaël Fernandez (Photo Mireille Bianciotto)

Olivier Leurent, président du Tribunal Judiciaire de Marseille, précise les missions de cette Maison, qu’il considère comparable à un cabinet médical pluridisciplinaire. On y trouve, explique-t-il : « Des informations juridiques dans, à-peu-près, tous les domaines de la vie quotidienne, droit du travail, droit du logement, droit de la famille, en termes d’informations juridiques mais aussi de médiation, c’est à dire de résolution amiable des conflits ». Entretien.

Destimed : Qui interviendra dans ce cadre ?

Olivier Leurent : Des associations spécialisées dans l’accès au droit mais aussi, bien sûr, toutes les professions du droit : avocat, notaire, huissier...

Derrière une problématique juridique, se cache bien d’autres questions

Pourquoi un spectre aussi large d’intervenants ?

Parce que l’on sait que, derrière une problématique juridique, se cache bien d’autres questions : on vient pour un licenciement et, en tirant la pelote de laine, on découvre des questions relevant du droit de la famille, du surendettement, du droit du logement. Il y a une méconnaissance du Droit mais aussi de demande du Droit. Quand l’accès au Droit recule c’est l’état de droit qui recule et c’est toute la société qui se délite. C’est bien la raison pou laquelle cette Maison de la Justice et du Droit doit apporter sa pierre à l’édifice, au rempart pour sauvegarder notre état de droit.

Olivier Leurent, président du Tribunal Judiciaire de Marseille

Olivier Leurent met en exergue le bilan du premier mois de fonctionnement : 630 appels téléphoniques et environ 150 rendez-vous. Souligne « c’est un très bon départ puisque, en période de crise sanitaire les gens se déplacent avec moins de facilité et il est plus difficile de rencontrer des professionnels ».

Destimed : Comment faire connaître cette Maison de la Justice et du Droit ?

Une campagne de communication est effectuée par la ville de Marseille, dans les métros, les bus, au Palais de justice, sous forme de plaquette... Et peu à peu les différents partenaires, les acteurs de l’accès au droit, vont orienter les personnes qui viennent rechercher de l’information juridique au sein de la Maison de la Justice et du droit...

Comment fonctionne-t-elle ?

Les 2 principes sur lesquels fonctionne une Maison de la Justice et du Droit, c’est le principe de la confidentialité et le principe de la gratuité. La Maison est ouverte à tous les justiciables, quel que soit leur âge, leur nationalité, leur lieu d’habitation, même des mineurs qui seront en quête d’informations juridiques, ils pourront la trouver au sein de la Maison de la Justice et du droit.

Olivier Leurent, président du Tribunal Judiciaire de Marseille

Dominique Laurens, procureure de la République rappelle que « certaines personnes ont du mal à pousser la porte d’un cabinet d’avocat, d’huissier de justice ; ont du mal à trouver un certain nombre d’informations sur la manière dont ils peuvent développer les droits qui sont les leurs. Je pense que c’est important d’avoir ce lieu dans lequel il y a une plaque qui rappelle qu’on est au sein d’une enceinte judiciaire mais qui est aussi un lieu neutre qui n’est pas le palais de justice, qui est pratique d’accès et qui leur permet d’avoir l’ensemble des informations utiles pour eux ». Elle souligne également que c’est un lieu d’accueil des écoles, « éventuellement des classes de collège qui souhaitent, dans le cadre de leur programme, bénéficier d’informations sur le fonctionnement de la justice ». Dominique Laurens précise que, cette Maison ouvrant, ce n’est pas aujourd’hui sa priorité.

Propos recueillis par Mireille BIANCIOTTO

Maison de la Justice et du Droit au 46, boulevard Capitaine Gèze - 13014 Marseille - Tél : 04.84.52.08.81 - Horaires d’ouverture 9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 du lundi au vendredi - 9h00 - 18h00 le mardi