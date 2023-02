Manifestation à Marseille : ils n’entendent pas battre en retraite

Accueil > Aix Marseille > Société > Manifestation à Marseille : ils n’entendent pas battre en (...)

Photos Joel Barcy

Les organisations insistent sur une mobilisation toujours élevée avec le choix de certains de venir manifester, en famille, ce samedi et une opposition à la réforme des retraites qui ne cesse de grandir dans le pays. Les syndicalistes mettent en exergue le fait que la population soutient les revendications des organisations syndicales qui s’opposent au recul de l’âge légal de départ à 64 ans et à l’allongement de la durée de cotisations. 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme, les 2/3 de la population soutiennent les mobilisations.

Franck Bergamini, secrétaire général de l’UD FO 13 note que « la colère est là et c’est au gouvernement de gérer. S’il persiste, il arrivera un moment où nous toucherons à l’économie. Le pouvoir ferait bien d’avoir la lucidité de constater que tous ses arguments sont rejetés et des ministres avouent même que les femmes seront défavorisées ». Il insiste : « Le gouvernement est face à un rejet massif de la population, face à une intersyndicale unie. Il ferait bien de nous écouter, de se mettre autour de la table et de discuter car il est sûr que l’on peut améliorer le système. Et il doit savoir qu’aujourd’hui dans plusieurs filières, on attend qu’une grève démarre pour la suivre ».

Du côté de la CFDT on rappelle l’unité de l’intersyndicale avant de considérer :« Le gouvernement devrait mesurer l’exaspération qui monte dans le pays avec une population qui ne se sent pas écouter. Et le rejet va au-delà des mobilisations. On le voit, tous les âges, toutes les catégories sociales et professionnelles sont contre. Il y a bien longtemps que l’on a pas vu une telle remise en cause d’une décision gouvernementale par la population ».

(Photo Joël Barcy)

Olivier Mateu, secrétaire général de l’UD CGT 13, avance : « Le gouvernement dit ne pas vouloir entendre, cela ne fait que renforcer la mobilisation avec des secteurs qui posent la question de la grève reconductible et à ce moment là c’est le patronat qui demandera au gouvernement de retirer sa réforme injuste. Il faut savoir que nous pouvons nous organiser pour tenir dans la durée. Si le gouvernement persiste il portera la responsabilité de la pénurie ».

Caroline Chevé, secrétaire générale de la FSU 13 rappelle : « En 2019 déjà il y avait eu une forte mobilisation, mais je pense que, vu les échanges qui ont lieu en salle des professeurs que la tension est encore plus forte. Tout le monde est soucieux d’établir un rapport de force. Et le signal envoyé par le privé, présent en nombre dans les manifestations, est suivi avec beaucoup d’attention. Après, certains, pour des raisons financières, ne peuvent pas faire grève en semaine mais ils viendront samedi, souvent en famille ».

François Hutin, CGC indique pour sa part : « La mobilisation grandit chez les cadres, nous sommes plus nombreux que lors des précédentes manifestations. L’État a voulu nous faire croire qu’il y avait une urgence comptable, c’est faux, il veut juste prendre l’argent des travailleurs pour rassurer les marchés financiers ».

Reportage vidéo Joël Barcy, texte Michel CAIRE

La manif en images

Photos Joël Barcy