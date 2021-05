Manifestations du 1er-Mai. Violence à Paris contre des manifestants : 21 blessés dont 4 graves

Accueil > Ailleurs > Société > Manifestations du 1er-Mai. Violence à Paris contre des manifestants : (...)

Photo illustration manifestation © Destimed/RP

La CGT raconte dans un communiqué : « Samedi 1er mai, alors que les 25 000 manifestants commençaient à quitter la place de la Nation, au terme d’une manifestation massive, porteuse des revendications des travailleurs et de l’aspiration à une société plus juste, elles et ils ont été victimes d’une violence inacceptable. »

Notre organisation, la CGT, était particulièrement ciblée

L’organisation syndicale dénonce ce qui s’est déroulé à la fin de la manifestation : « C’est à ce moment qu’un important groupe d’individus dont certains se revendiquant gilets jaunes, ont fait usage d’une extrême violence à l’encontre des manifestants. Insultes homophobes, sexistes, racistes, ont précédé des actes de vandalisations des véhicules des organisations, et, bien plus grave, la haine s’est exprimée par un déchainement de coups et de jets de projectiles. Notre organisation, la CGT, était particulièrement ciblée. 21 blessés, dont 4 graves auxquels nous apportons tous notre soutien et notre solidarité ! »

La CGT déclare toujours dans le communiqué : Le monde du travail ne reculera pas plus devant ce type d’agressions que face aux politiques libérales menées par le gouvernement actuel, dont les lois veulent nous priver de notre liberté. Nous appelons l’ensemble du monde du travail à se mobiliser, à rejeter toutes formes de haine qui divise les femmes et les hommes de notre pays et à renforcer avec les organisations syndicales, les luttes face aux politiques libérales au service du capitalisme. »

Patricia MAILLÉ-CAIRE