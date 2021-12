Marseillais unis dans l’amitié : construire des ponts là où d’autres veulent construire des murs

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseillais unis dans l’amitié : construire des ponts là où (...)

Marseillais unis dans l’amitié ©Destimed

« Je suis heureux, les gosses ne se sont pas ennuyés une seule seconde et c’est pour moi l’essentiel », avance Bruno Benjamin au terme de l’édition 2021 de "Marseillais unis dans l’amitié" qui a réuni plus de 1 000 personnes ce dimanche 19 décembre au Palais des Sports de Marseille. « J’ai ressenti une véritable communion au cours de cette journée lors de laquelle je n’ai cessé d’échanger avec des personnes que je ne connaissais pas », raconte-t-il avant de considérer qu’« avec cette opération qui se poursuit par de nombreuses rencontres tout au long de l’année que nous construisons des ponts là où d’autres font tout pour construire des murs ».

Cette journée est d’autant plus importante qu’« elle permet aux plus jeunes de jouer ensemble, de partager, de grandir dans des valeurs de fraternité, de respect. Ici, nous donnons des outils aux générations futures. Des outils pour qu’ils construisent la paix de demain ». Nora Preziosi, vice-présidente du département 13, indique pour sa part : « Je soutiens et je viens à cette manifestation depuis la première édition. et je dois dire que je suis heureuse de participer à cette 4e édition de "Marseillais Unis dans l’Amitié". Il s’agit là d’un événement dont nous pouvons être fiers tant il est porteur d’espoir, tant il symbolise Marseille, son vivre-ensemble face aux discours de division et de haine ».

Michel CAIRE

Ils ont dit...

Bruno Benjamin « Il faut apprendre à mieux se côtoyer, se retrouver simplement les uns les autres. Nous vivons à l’heure de la communication, des réseaux sociaux, de la communication mais, paradoxalement, cela a éteint les relations sociales ».

Imam Cheikh Ahmed « Le fait de respecter l’Autre fait partie de l’identité du croyant. La foi c’est le partage et c’est tout le sens de mon engagement. Certains parlent de l’islam, veulent le défendre sans savoir ce que c’est parce que pour l’islam la personne est sacrée. »

Hamzam Abbassi « Le respect de l’Autre est ce qu’il y a de plus important. Ici on se rencontre et cela se poursuit tout au long de l’année. Des jeunes sont arrivé ce matin, ils ne se sont pas assis à côté et maintenant ils déjeunent ensemble ».

Linda Zoubir « Toutes les communautés sont réunies, tous les enfants jouent ensemble sans se poser de questions. Nous sommes tous fiers d’être français et les enfants aiment la France, il faut juste leur laisser le droit d’aimer la France ».

Malik, plus connu sous le nom de Amazigh Corsu « Je suis français, musulman et la République ne m’empêche nullement de faire mes cinq prières par jour, de faire la charité (Zakât), de faire le pèlerinage et de faire le ramadan, c’est à dire respecter les cinq piliers de l’Islam. Je vis ma religion sans aucun problème. Le problème c’est cette petite minorité qui veut imposer ses vues ».

Reportage Joël BARCY