Marseillais unis dans l’amitié : invitation à jouer avec l’Autre ce dimanche 19 décembre

La quatrième édition de "Marseillais unis dans l’amitié" se tiendra ce dimanche 19 décembre au Palais des Sports. Cette journée festive, portée par nombre d’animations et dédiée aux rencontres interculturelles et sportives, recevra des invités au rang desquels Manon, la finaliste de The Voice , Emma, gagnante de The Voice Kid et Naestro. L’entrée est gratuite, le pass sanitaire et le masque sont obligatoires. Le test antigénique sur place est gratuit.

Pour la quatrième édition, le Crif Marseille Provence et le collectif « Marseillais unis dans l’amitié » se retrouvent pour « une journée gratuite et ouverte à tous, ponctuée de nombreuses animations sportives et artistiques qui célébreront la mixité culturelle et les valeurs républicaine. Et, cette année, nous avons la chance de pouvoir bénéficier du Palais des sports », se félicite Linda Zoubir, en charge de l’organisation de cette journée. « Nous aurons des animations tout au long de la journée pour tous les enfants dont un stand sur les valeurs républicaines car ce sont elles qui nous rassemblent, au-delà de nos différences ».

« C’est la méconnaissance qui crée la haine »

Bruno Benjamin, le président du Crif Marseille Provence souligne :« C’est la méconnaissance qui crée la haine à l’égard de l’Autre. Quand on apprend à se connaître on se respecte ». Il se souvient : « Lorsque je suis arrivé à la présidence du Crif j’ai mesuré à quel point le besoin de rencontre était important, les communautés ne se parlaient plus alors que Marseille était une ville pilote dans le dialogue. Au début les choses n’ont pas été simples, le Crif était perçu comme le grand Satan. Et puis des gens de bonne volonté sont venus, ont pu mesurer que nous n’étions pas tel que l’on nous représentait ». Et il tient à préciser : « J’ai tout de suite voulu détacher notre action locale du conflit israélo-palestinien parce qu’il se déroule à 4 000 km d’ici, parce que 99% des gens avec qui nous parlons ne sont jamais allés en Israël ou en Palestine et qu’une majorité d’entre eux ne savent pas où c’est ». Et il ajoute : « Nous, nous vivons ici et c’est important de vivre en paix, dans le respect de l’Autre. C’est ainsi que nous avons engagé plusieurs actions dans le cadre de "Marseille unis dans l’amitié" et que nous regroupons aujourd’hui plus de 50 associations ».

« Des gens en ont marre d’être stigmatisés »

Plusieurs associations de confession et d’origines différentes ont organisé la première rencontre en 2017 lors de laquelle des jeunes juifs, musulmans, chrétiens et athées se sont retrouvés autour du sport et de la culture, encourageant de cette manière la lutte contre le racisme. « Avec cette aventure j’ai pu mesurer à quel point des gens en ont marre d’être stigmatisés ».

« Le travail que nous accomplissons est placé sous l’égide des valeurs et principes de la République »

Mohamed Bousselmania insiste : « Cette journée est importante, elle l’est d’autant plus qu’elle s’inscrit dans des actions qui se déroulent tout au long de l’année dans différents quartiers avec des associations. Et nous avons créé un club d’échec dans les quartiers Nord. Tout le travail que nous accomplissons est placé sous l’égide des valeurs et principes de la République ».

Nicolas Doncarli, entraîneur Massilia Martial Arts -MMA ajoute : « Nous faisons de l’insertion, nous allons chercher les jeunes, de toutes les catégories sociales et les religions. Il était donc important pour nous de participer à une telle journée ». Wally Tirera, président du Collectif Paca pour la Mémoire de l’Esclavage, considère : « L’être humain est aussi un être de symbole mais surtout de relation. Marseille dans sa diversité et multiplicité symbolise cet état de chose. Et "Marseillais Unis dans l’amitié" me semble sa parfaite incarnation ».

Darmon Guil lance un appel : « Nous vous attendons très nombreux ce dimanche 19 décembre pour la 4e édition des Marseillais Unis Dans l’Amitié pour la promotion de la coexistence culturelle et cultuelle au travers des vecteurs sportifs et artistiques. C’est beau de réunir les jeunes, les parents, de permettre la rencontre. ».

Karim Sahraoui, éducateur à l’Addap 13 indique : « Des jeunes du 3e vont intervenir pour encadrer les ateliers baby-foot et Playstation. Ils sont très fiers de participer à cette opération, dans le cadre d’un chantier éducatif, c’est à dire qu’ils vont être rémunérés pour cette mission ».

« Lutter contre les extrêmes de droite comme de gauche »

Malick, plus connu sous le nom de Amazigh Corsu, considère : « Nous sommes attaqués de toute part, il nous faut donc être uni pour lutter contre les extrêmes de droite comme de gauche ». Il se félicite de la création d’un conseil consultatif du culte musulman dans le département « pourlutter contre le racisme et défendre la laïcité ». Il raconte : « J’ai grandi rue Fortia (1er), la plupart de mes amis étaient juifs. Nous avions une voisine, rescapée des camps, qui racontaient parfois les horreurs subies. Cela paraissait incroyable à l’enfant que j’étais. Il a fallu que j’attende de voir "Nuit et brouillard" pour me rendre compte que tout cela était vrai ».

« Un prêtre, un rabbin et un imam assis côte à côte »

Sally Boutaleb participe depuis la première édition à cette manifestation. Elle organisera une nouvelle fois un défilé de mode : « C’est un honneur et un bonheur de participer à "Marseillais unis dans l’amitié". Cela fait 50 ans que je suis en France et il a fallu que j’attende cette opération pour voir un prêtre, un rabbin et un imam assis côte à côte »

« De nombreuses idées reçues sur le Crif et les juifs »

Hamza Abbassi, président de l’AS Bombardière et citoyen français ne cache pas avoir eu « de nombreuses idées reçues sur le Crif et les juifs et puis j’ai pu échanger avec Bruno Benjamin et nous avons mené une première action : une rencontre avec un imam, un prêtre et un rabbin à Frais Vallon, depuis beaucoup d’autre rencontres ont eu lieu et il faut voir ce que juifs, chrétiens, musulmans peuvent faire ensemble car se reconnaissant tous comme français ».

Pour Tiemoko Traoré participer à une telle aventure n’avait rien d’évident : « Au Mali je n’ai jamais rencontré de juif et on ne nous parlait que de la cause palestinienne. Mais, finalement, je suis venu, j’ai vu et j’ai été convaincu. Et puis comment ignorer que nos religions ont les mêmes origines et, qu’a part Mahomet, tous les prophètes sont juifs. Enfin, on ne peut ignorer que nous nous trouvons tous dans le pays de la liberté, de la fraternité. Alors nous devons arrêter de laisser la parole aux autres, ne gâchons pas la chance que nous avons de vivre en France, soyons des Marseillais unis dans l’amitié ».

« Je viens avec Naestro, Emma et Manon »

Frank Ohanessian avoue « être très honoré de participer à cette aventure. Je viens avec Naestro, Emma et Manon » laquelle affirme : « c’est incroyable de pouvoir participer à cette journée ». Frank Ohanessian reprend : « La France devrait prendre exemple sur cette opération qu’il faut vivre sans modération et renouveler le plus souvent possible. Au lieu de rester dans le Marseille bashing il serait plus pertinent de regarder les belles choses qui se passent dans cette ville ».

Les plus jeunes pourront s’amuser autour d’activités adaptées comme le dessin, le maquillage, des Legos géants, des structures gonflables et bien d’autres surprises. La journée débutera à 10 heures pour se conclure à 18heures par une Marseillaise chantée à l’unisson.

Michel CAIRE

