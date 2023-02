Marseille. 10 ans du Musée Regards de Provence : Expositions, conférences, ateliers et rencontres sont au programme

Accueil > Culture > Expositions > Marseille. 10 ans du Musée Regards de Provence : Expositions, (...)

Dans le cadre des festivités des 10 ans du Musée Regards de Provence et des trois thématiques d’exposition "Au bord de l’eau -Vincent Bioulès", "Vues sur mer", "Voyage à Venise", le Musée Regards de Provence programme une série de conférences et rencontres et ateliers créatifs pour toutes les générations « pour vivre notre patrimoine et les œuvres autrement ». Ces événements dédiés à l’échange, à la transmission et au partage sont des moments riches et conviviaux pour écouter les témoignages et se laisser porter par la création.

Au programme

Conférence, projection et signature de Jean Guyon sur le thème de son ouvrage « Marseille et sa Major-Métamorphoses d’une cathédrale » ©DR

Mardi 7 février 2023 à 15h : Conférence, projection et signature de Jean Guyon sur le thème de son ouvrage « Marseille et sa Major-Métamorphoses d’une cathédrale », illustrant cinq « arrêts sur image » permettant de scander la longue histoire de la cathédrale de Marseille.

• Vers 420 : la cathédrale primitive et son baptistère, le plus grand d’Occident ;

• 1420 : la cathédrale médiévale qui lui a succédé, alors à son apogée ;

• 1720 : La cathédrale baroque, auprès de laquelle sont enterrés les morts de la peste ;

• 1893 : l’inauguration de la Nouvelle Major auprès de la Vieille Major en partie conservée ;

• 2023 : Vieille et Nouvelle Major et leur nouvel environnement culturel, Mucem, Cosquer, musée Regards de Provence.

Ainsi les métamorphoses de la cathédrale vont de pair avec celles de la Ville, dont les musées et les archives gardent trace de leur histoire commune longue de quelque 1600 ans.

Conférence gratuite hors droit d’entrée.

Conférence, projection de Guy Lochard sur le thème de son documentaire « Vincent Bioulès -De la surface à l’espace » ©DR

Mardi 21 février 2023 à 15h : Conférence, projection de Guy Lochard sur le thème de son documentaire « Vincent Bioulès – De la surface à l’espace », mettant en relief des tableaux significatifs et des séances d’éclosion d’une œuvre où transparait sa quête de restitution des émotions ressenties sur le motif. La séquence d’ouverture du film invite le spectateur à pénétrer dans un univers où le temps et l’espace prennent une nouvelle dimension. Un espace à l’image de Vincent Bioulès, avec comme seule musique celle du pinceau sur la toile tendue. On découvre ainsi comment il travaille, comment il avance dans la construction.

Le film inscrit l’artiste dans des espaces qu’il a successivement habités et qui l’ont habité. En premier lieu, le Montpellier de son enfance qu’il a quitté pour mieux revenir, puis la Provence avec Aix-en-Provence et Marseille. Faisant intervenir des séquences d’entretiens, ce documentaire fait entendre aussi des textes autobiographiques. Il rend compte de discussions sur la scénographie, sur l’accrochage de tableaux et fait découvrir enfin comment certaines de ses œuvres sont reçues à travers la captation de regards et de réactions de visiteurs de cette manifestation. Conférence gratuite hors droit d’entrée.



Mardi 7 mars 2023 à 15h : Conférence, projection & signature de Jean-Claude Romera sur le thème de son ouvrage « Lavoirs – Onde(s) de Femmes », axé sur l’histoire des lavoirs. Reconnu comme premier élément de confort et d’agrément, le lavoir permit d’endiguer les épidémies, d’accroître l’hygiène et de développer la sociabilité dans nos contrées. Les lavandières, la lessive, les blanchisseuses, les repasseuses, le savon et l’industrie savonnière sont associés à ce patrimoine. Un récit sur le lavoir faisant partie intégrante d’un patrimoine où la réminiscence est fortement émotionnante, dédié à la femme d’hier et d’aujourd’hui.

Conférence gratuite hors droit d’entrée.

Atelier arts plastiques ©DR

Premier et dernier samedi de chaque mois à 15h : Ateliers d’arts plastiques, de pastels à l’huile, crayons de couleur aquarellables et technique mixte, autour de l’exposition « Au bord de l’eau par Vincent Bioulès » animés par la médiatrice Agnieszka Aziale. Les participants commencent par la visite expliquée de l’exposition et observent quelques œuvres pour s’en imprégner. L’atelier se déroule ensuite dans une salle où ils s’inspirent des tableaux sélectionnés pour concevoir leur propre travail de création en se mettant dans la peau d’un artiste.

Forfait : 12 € de 7 à 12 ans & 15 € à partir de 13 ans, comprenant droit d’entrée et fournitures gratuites (de 5 à 15 personnes maximum - durée 1h30 avec visite de l’exposition). Inscription ateliers obligatoire et conférences conseillée : info@museeregardsdeprovence.com ou Tél. : 04 96 17 40 40.

Expositions

« Vues sur mer », du 14 septembre 2022 au 21 mai 2023

Le Musée Regards de Provence présente l’exposition « Vues sur Mer » qui réunit 25 peintres, photographes, sculpteurs et vidéaste contemporains de la Région Sud, qui ont illustré la mer, les rivages, le littoral, les plages et des activités de bord de mer. Par des effets de jeux de lumière et d’ombre, selon les déclinaisons de la journée et les atmosphères qui s’en dégagent, les visions de la mer sont parfois empreintes de réalisme, de poésie, de fantaisie ou de revendication écologique. Les artistes, toutes générations confondues, de divers horizons mais souvent liés par leurs travaux à la Méditerranée au sens large, sont questionnés, avec leurs moyens techniques propres, sur ces limites, naturelles ou artificielles, entre la terre et l’eau. Ils mettent en lumière leurs convergences à travers la diversité de leurs approches thématiques et stylistiques.

Ces plasticiens sont Alfons Alt, Astrid B, Zakary Beauvois, Jean-Pierre Blanche, Julien Boullay, Éric Bourret, Benjamin Chasselon, Marc Chostakoff, Mathis Clamens, Adrian Doura, Anke Doberauer, Joséphine Vallé Franceschi, Philippe Ivanez, Yann Letestu, Jacques Lucchesi, Olivier Monge, Patrick Moquet, Philippe Ordioni, Bernard Plossu, Wilbe, Marie-Laure Sasso-Ladouce, Christian Ramade, Nicolas Rubinstein, Jean-Jacques Surian, Jean-Benoît Zimmermann.

Le commissariat de l’exposition est assuré par Pierre Dumon, président de l’Association Regards de Provence et Adeline Dumon, directrice du Musée.

« Au bord de l’eau par Vincent Bioulès », du 14 décembre 2022 au 21 mai 2023

L’exposition « Au bord de l’eau par Vincent Bioulès » rend hommage à l’une des figures majeures de l’art d’aujourd’hui, et révèle le travail de l’artiste qui saisit l’atmosphère et la saveur des paysages méditerranéens. Dans ses visions de la côte marseillaise, du littoral de Montpellier (Carnon, Palavas, l’Etang de l’Or), ou du golfe de Saint Tropez (La Ponche), Bioulès met en valeur l’architecture qui les encadre et les ambiances qui s’en dégagent, mêlant une palette audacieuse de bleus outremers, de verts, de violets, …, qu’il agence en virtuose de la couleur et de la lumière dans des formats généreux.

Tous ces paysages, sont des lieux familiers et liés à l’enfance qui revêtent des souvenirs parfois mélancoliques, des attaches familiales, des sensations et émotions particulières pour l’artiste. Bioulès affirme « notre mer tant aimée, celle même de Palavas et de Carnon, battante, inlassable ». Il explore la symbiose des éléments – eau, air, terre, feu – qui génère chez l’artiste des émotions artistiques, où il partage pleinement la sensualité et la jouissance du naturel. Son travail est régi par sa quête

constante du plaisir et de l’émoi ressentis sur le motif.

Dans ses vues de Marseille, Bioulès s’affranchit des arcanes d’une certaine tradition picturale bien ancrée, celle de la marine marseillaise incarnée par Courdouan, Olive ou Garibaldi, et invente un autre regard, où son seul but est de faire ressemblant comme il le dit lui-même et de construire l’espace par la couleur et la lumière. Il y a dans sa démarche, quelque chose d’expérimental et de nostalgique, et tout le défi réside dans le respect de la saveur d’un lieu et de ses formes, de la réalité d’un désordre visuel qui reproduit le désordre de la vie. Pour Yves Michaud, le peintre « se trouve acculé à une narration primitive. Il lui faut nommer ce qu’il y a à égrener des détails, bref abandonner les ressources de l’impressionnisme. Il n’y a pas d’autre raison au surprenant mélange de raffinement pictural et de naïveté primitive dans ses paysages ».

Bioulès a fait de ses compositions marseillaises d’une volupté colorée, un ambitieux mélange entre les éléments, les constructions, les couleurs, le pittoresque, le banal, les parfums, les odeurs, les rumeurs d’une ville grouillante, désordre et éclatée. Il réinvente le mythe du paysage méditerranéen (après Cézanne et Hodler) avec l’imposante l’Ile Maïre, peinte depuis la route des Goudes.

« Lorsque, grâce à la complicité du galeriste Jean-Pierre Alis, je puis disposer dans les années 90 à Marseille d’un atelier situé dans la Villa Bianco aux Catalans, je su que, confronté à la mer, au ciel, au vent, à la lumière et aux rochers, il ne serait pas question pour moi de peindre des « marines » mais de tenter d’exprimer ce qui définit si fortement la côte de Marseille, la confrontation à la fois austère et

grandiose des éléments primordiaux qui la constituent et dont tout pittoresque est absent. Je conserve de ce souvenir et de ce travail une sorte d’éblouissement qui a fécondé la poursuite de ma peinture et demeure tout aussi présent », avance Vincent Bioulès, en octobre 2021.

L’empreinte profonde des années d’abstraction se ressent toujours dans la rigueur des compositions et l’agencement virtuose des couleurs. Il cherche la subversion au sein de la tradition en revisitant les grands sujets picturaux : le paysage, le portrait, le nu… avec une liberté extraordinaire teinté d’une poésie abstraite. Certaines toiles, comme dans Un soir l’étang, avec les bandeaux de couleurs superposées, sont un clin d’œil à la période abstraite désormais largement dépassée et surmontée.

Le commissariat de l’exposition est assuré par Vincent Bioulès, Pierre Dumon, président de l’Association Regards de Provence et Adeline Dumon, directrice du Musée.

« Voyage à Venise », du 14 décembre 2022 au 21 mai 2023

L’exposition « Voyage à Venise » est une promenade dans Venise à travers le prisme de l’aquarelliste, architecte-paysagiste, Danièle Ohnheiser, qui a reparcouru les expériences des peintres voyageurs. Elle cueille, avec un œil contemporain, les atmosphères sublimes et irremplaçables, qui se réalisent seulement dans des lieux de cette nature.

L’Intensité évocatrice du dessin et de la technique révèle un sens raffiné des couleurs, qui se conjugue naturellement avec l’indiscutable modernité de la géométrie de la composition. Elle a réussi parfaitement à purifier l’image de Venise des tons onctueux, non fiables, qui la voudraient comme cristallisée dans un lieu et un temps sans mémoire, à la limite de la légende.

Très libre dans le choix des sujets, elle se penche aussi bien sur un palais majestueux, que sur une fenêtre trilobée bien éclairée, sur une échappée entre deux ponts, une porte vermoulue ou sur une petite colonnade à moitié enfoncée dans le Grand Canal. Ainsi sont soulignés les détails d’une ville qui certainement n’est plus celle de sa grandeur, mais qui appartient encore à ceux qui aiment la beauté, et qui, en cherchant un peu, peuvent redécouvrir le silence mystérieux de tant de ses recoins.