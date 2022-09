Marseille. 12 heures boulistes de Provence : les coupes pour Pastore, Michel et Amaya

Accueil > Sports > Marseille. 12 heures boulistes de Provence : les coupes pour Pastore, (...)

Joseph Amaya, Anthony Michel et Thierry Pastore, vainqueurs de la 13e édition des 12 heures boulistes de Provence (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Pleuvra ou pleuvra pas ? C’était la question principale que se sont posés pendant trois jours les organisateurs de l’Esplanade Ganay Bouliste qui proposent depuis 2010 ce marathon bouliste original aux pétanqueurs. Les Dieux du ciel et de la pétanque ont décidé de ne pas faire tomber l’eau sur les plages du Prado, samedi et dimanche derniers. Gérard Gili, parrain de la 13e édition, Thierry Santelli, Vice-président du Conseil Départemental 13, partenaire principal, et délégué au sport, Sébastien Jibrayel, adjoint au maire de Marseille délégué au sport ainsi que les partenaires privés et les personnalités invitées, ont remis les trophées et les coupes aux vainqueurs et aux finalistes des 12 heures boulistes de Provence. Le concours de tir de précision a été remporté par Laurent N’Guyen.

Gilbert DULAC