Marseille 2024 : le monde économique mobilisé pour réussir les JOP

Les Jeux olympiques et paralympiques auront lieu dans trois ans. Marseille, pour la première fois de son histoire, sera ville olympique grâce à l’accueil d’épreuves de voiles et de football. Le monde économique entend être à l’heure de ce rendez-vous.

Un aréopage de personnalités pour le lancement de la mobilisation du monde économique pour les JOP 2024 (Photo François Moura)

La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP), l’association MP Culture, le Fonds de dotation Héritage Sport Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Comité Régional Olympique et Sportif de Provence-Alpes-Côte d’Azur viennent de donner le coup d’envoi au Palais de la Bourse de la mobilisation du monde économique autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. L’objectif étant d’informer les entreprises et les associer dès à présent à la préparation et la montée en puissance du territoire pour ce grand rendez-vous à forts enjeux.

Dans trois ans, Aix-Marseille-Provence sera, pour la première fois de son histoire, site Olympique. Marseille accueillera en effet les épreuves de voile et des matchs de football à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, événement d’envergure, qui représente un fort potentiel d’attractivité pour le territoire et d’importantes retombées économiques. « Il nous reste trois ans, on est déjà pratiquement en retard. Nous devons, ensemble, nous mobiliser pour être au rendez-vous de cet événement unique, diffusé dans le monde entier », précise Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP

« Un accélérateur unique »

Il assure que ce territoire sait être à la hauteur des grandes manifestations qu’elle accueille : « Des Coupes du monde de football en 1998 et de rugby en 2007 puis bientôt en 2023, de la Capitale européenne de la culture 2013 ou encore de l’Euro de football en 1984 et 2016 ». Là, La marche est encore plus haute, prévient-il ; « Nous sommes ville olympique et paralympique, le plus important événement sportif au monde fera date pour notre territoire et confirmera la vocation d’Aix-Marseille-Provence de terre d’accueil de grands événements, bénéficiant ainsi d’un accélérateur unique »

Mobiliser les entreprises

Dans ce contexte et pour favoriser la réussite de ce grand rendez-vous historique, la CCIAMP, servira de guichet d’information pour les entreprises du territoire. C’est dans cet esprit qu’elle a organisé ce lancement afin de transmettre les informations sur l’événement en avant-première et mettre en avant les initiatives. Jean-Daniel Beurnier, élu de la CCIAMP précise à ce propos que les JO représente « 50 000 emplois sur les trois ans à venir ».

Un appel à l’unité entendu. Isabelle Campagnola-Savon partage ainsi, au nom de Renaud Muselier, « cette volonté de fédérer et maximiser les retombées exceptionnelles ». Elle annonce : « Nous avons donc débloqué une enveloppe exceptionnelle de 5 millions d’euros pour financer les travaux de la Marina. Dans le cadre de notre Plan voile, ces financements seront fléchés vers les bâtiments et les équipements dédiés au Pôle France et aux Pôles espoirs de voile. La Région investira donc plus de 35 millions d’euros pour la préparation des JO ». Elle signale enfin que plus de 45 sites ont été désignés comme centres de préparation aux JO tandis qu’une vingtaine de villes accueilleront des délégations.

« Marseille, ville-monde »

Pour Eric Semerdjian, conseiller municipal, en charge de l’innovation sociale représentant Benoît Payan, le maire de Marseille : « Il importe d’avoir des jeux vertueux, respectueux de l’environnement ». Il en appelle également « à la mobilisation de toutes les institutions ». Il se félicite qu’enfin avec ces JO : « On peut en finir avec une ville qui tourne le dos à son littoral ». Il évoque « Marseille, ville-monde », une ville « des possibles pour ceux qui cherchent à entreprendre ».

Cédric Dufoix, directeur des sites Marseille, Paris 2024 rappelle que ces jeux veulent s’inscrire dans une logique durable, utile tout autant qu’économique : « Les jeux paient les jeux à l’exception des travaux qui, même sans les jeux auraient été engagés ». Il insiste également sur des jeux paritaires : « 50% de femmes et 50% d’hommes ». Signale enfin qu’à Marseille « se dérouleront les régates olympiques ainsi qu’au minimum 8 matchs de football et, peut être, des quarts de finale et une demi-finale ».

« Un sportif sur deux qui représente la France aux Jeux vit au-dessous du seuil de pauvreté »

Hervé Liberman, Président du Fonds de dotation Héritage Sport Provence-Alpes-Côte d’Azur et Président du Comité Régional Olympique et Sportif (Cros) région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, présente pour sa part les partenariat proposés aux entreprises pour soutenir les athlètes de notre territoire. Il insiste sur le fait que le sport « peut faire progresser le résultat d’une entreprise de 14% grâce à des gains de productivité des salariés de 6 à 9% ». Puis d’en venir à ce fonds qui, d’une part, se veut un levier de RSE et, d’autre part se veut un soutien pour les athlètes : « Car, peu le savent, mais un sportif sur deux qui représente la France aux JO et aux jeux paralympiques vit au-dessous du seuil de pauvreté ».

« L’excellence sportive ne laisse aucune place au compromis »

Myriam Baverel médaillée en taekwondo aux JO d’Athènes revient sur l’importance du soutien aux athlètes : « cela n’existait pas à mon époque. C’est une évolution formidable car 100% d’engagement c’est le minimum pour simplement avoir une chance d’obtenir une médaille. L’excellence sportive ne laisse aucune place au compromis ».

De son côté, Raymond Vidil, Président de l’association MP Culture, a présenté le projet d’Olympiade culturelle. Ancrée dans le réel et tournée vers l’avenir, MP Culture met le Cap sur les JO 2024 pour une Olympiade culturelle de Marseille à Arles, en passant par Aix-en-Provence, Aubagne, Martigues, Miramas, Salon-de-Provence, Istres…

La CCIAMP informera également les entreprises des opportunités de marchés générées par l’accueil de cet événement, en lien avec la plateforme ESS 2024 Les Canaux et le Métropolitain Business Act.

Michel CAIRE

Légende photo de gauche à droite : Jean-François Chougnet, Président du Mucem, Jean-Daniel Beurnier, Membre élu de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Vice-Président de la Commission Régionale du Sport, Cédric Dufoix, Directeur des sites Marseille, Paris 2024, Eric Semerdjian, Conseiller Municipal délégué en charge de l’innovation sociale et de la coproduction de l’action publique, Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Isabelle Campagnola Savon, Présidente de la Commission Entreprises – Artisanat et commerce – Economie sociale et solidaire, économie circulaire de la Région Sud, Myriam Baverel, médaillée d’argent aux JO d’Athènes 2004 Taekwondo, Jean-Christophe SerfatI, PDG de La Provence, Raymond Vidil, Président de l’association MP Culture, Hervé Liberman, Président du Fonds de dotation Héritage Sport Provence-Alpes-Côte d’Azur et Président du Comité Régional Olympique et sportif, Cédric Angelone, Fondateur et Dirigeant de l’agence Artkom et Elsa Charbit, Journaliste en charge de l’animation.

Création d’un Club Aix-Marseille-Provence 2024 La CCIAMP annonce la création d’un Club, espace destiné à faire du lien, à générer et à cultiver cette dynamique collective que nous appelons de nos vœux, et qui permettra de tenir informées les entreprises et de participer aux différents événements qui jalonneront notre territoire durant 3 ans jusqu’à l’accueil des JO.

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence déclare : « J’en appelle à tous et j’affirme notre volonté de nous associer dans le concret, sur le modèle et dans la méthode éprouvée de Marseille Provence 2013, Capitale européenne de la culture, au service de l’immense chantier qui nous attend. Il est temps désormais d’accélérer la préparation de cet événement majeur de la décennie avec le monde économique, les commerçants, les élus des collectivités concernées, et tous les Marseillaises et Marseillais, pratiquants sportifs, licenciés ou non pour en faire un moment populaire et festif inoubliable. C’est ensemble, et tous unis, que nous réussirons. Alors, sans tarder, mobilisons-nous et mettons le cap sur les JO 2024 ».

Les Jeux Olympiques en chiffres

• 10 500 sportifs

• 28 disciplines

• 206 nations représentées

• 20 000 journalistes accrédités

• 4 milliards de téléspectateurs

• Plus de 10 milliards d’euros de retombées économiques globales estimées

(l’équivalent de 41 championnats du monde)

Les JOP 2024 à Marseille

• 300 athlètes

• 12 jours de compétition

• Entre 8 et 11 matchs de foot

• 10 épreuves de voile

