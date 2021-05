Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille. 22e Pavillon Bleu pour le CNTL

Depuis 1999, et sans discontinuer, le Cercle Nautique et Touristique du Lacydon (CNTL) « hisse le Pavillon Bleu au cœur du Vieux-Port : un label qui veut montrer le chemin autant que le résultat, pour des pratiques et un engagement toujours plus respectueux de l’écosystème maritime qui nécessite une prise de conscience collective et une approche globale. »

Le CNTL implanté au coeur du Vieux-port ou plus précisement du Lacydon ©Yohan Brandt

Titulaire de la Délégation de Service Publique pour le compte de la Métropole Aix Marseille Provence, le Club s’est résolument engagé « depuis plus de 20 ans dans une démarche environnementale forte qui va connaître une importante résonance alors que Marseille accueille le Congrès Mondial de la Nature au Palais du Pharo, du 3 au 11 septembre ».

Au service de la biodiversité portuaire

Si le label “Pavillon Bleu” jouit d’une importante notoriété auprès du grand public – 81% des Français déclarent le prendre en considération au moment de choisir leur lieu de villégiature estivale -c’est avant tout un dispositif dont l’objet est de susciter des initiatives et d’en accompagner la réalisation. Le label prend en compte les actions concernant aussi bien la gestion du site et des déchets que la préservation du milieu aquatique et l’éducation à l’environnement. Malgré les contraintes dues au contexte sanitaire mondial, le CNTL « n’a pas perdu de vue les objectifs fixés dans ce cadre, et renouvelle pour la saison 2021 un programme ambitieux ayant notamment pour objet l’installation d’une trame d’habitat servant de nurserie à poissons, développée par la société Ecocéan sous l’appellation Biohut. » Ce dispositif recréé la fonction écologique des anfractuosités des petits fonds rocheux et permet aux larves et aux juvéniles d’être à l’abri jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille et une croissance suffisantes. « Plusieurs types de Biohut différents sont prévus pour s’adapter à la topographie du club, que ce soit sous les pannes ou le long des digues. Au-delà du repeuplement et de la réintroduction d’espèces, c’est évidemment la qualité de l’eau du port qui s’affiche en filigrane dans le projet Biohut. » Cet investissement environnemental majeur sur trois ans permet de placer, à moyen terme, d’autres certifications dans le parcours du CNTL.

Entrepreneurs pour la Planète

Dans la droite ligne de son implication citoyenne et écologique, le Cercle Nautique et Touriste du Lacydon a décidé de s’associer au projet du Class40 Entrepreneurs pour la Planète (EPLP) en accueillant le bateau de course au large et les principaux protagonistes de la campagne, les skippers de renom : François Jambou (vainqueur de la Mini-Transat 2019) et Sébastien Audigane (multiple tour-du-mondiste), tous deux licenciés au CNTL, ainsi que leur Team Manager, Quentin Gilles, sous la houlette de leur Président, Christophe Caille. « EPLP est un mouvement philanthropique altruiste destiné à amplifier l’essor et l’impact des projets environnementaux. Il met en relation des chefs d’entreprise avec des porteurs de projets à impact positif. Le but du volet voile de cet ambitieux programme est de regrouper différentes entreprises qui souhaitent prendre part à un effort collectif dont le bateau baptisé Expériences est le porte-drapeau. » Dans une démarche éco-responsable, l’équipe a choisi de prendre comme support un bateau existant, entièrement rénové, en incluant une modification de l’étrave pour améliorer ses performances. Le premier rendez-vous sur l’eau est fixé au 27 juin pour la course en double Les Sables d’Olonne (Vendée) – Horta (Açores), avant le départ de la grande course océanique de l’année, réservée également aux duos : la Transat Jacques Vabre, qui s’élancera du Havre le dimanche 7 novembre 2021 à 13h15 à destination de la Baie de Fort-de-France.

La rédaction

Plus d’info cntl-marseille