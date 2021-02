Marseille : 26 ans après son meurtre, une avenue porte enfin son nom : Ibrahim Ali

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille : 26 ans après son meurtre, une avenue porte enfin son (...)

26 ans de combat pour que Ibrahim Ali s’inscrive dans la postérité (Photo ©villedeMarseille)

Comme chaque année depuis 26 ans, amis, famille et anonymes viennent commémorer la mémoire d’Ibrahim Ali le 21 février. Ibrahim Ali, jeune Marseillais, victime du racisme et de la haine, assassiné en 1995 par des militants du Front National (FN). A 17 ans, il fut arraché à ses proches parce qu’il avait eu le malheur de croiser des colleurs d’affiche, en pleine campagne municipale, nourris par la violence d’une idéologie extrémiste et mortifère. Victime d’un crime lâche, d’une haine qui tue. Doublement lâche car tué d’une balle dans le dos. .

L’avenue des Aygalades devient officiellement l’avenue Ibrahim Ali ce dimanche 21 février 2021.

Cette année, l’hommage prend une autre dimension avec le dévoilement officiel de la plaque portant le nom d’Ibrahim Ali. L’avenue des Aygalades a changé de nom ce dimanche 21 février. « Il fait désormais partie de notre patrimoine commun, de notre identité et de l’histoire de notre ville », a déclaré Benoît Payan, maire de Marseille, devant la famille du jeune garçon, ses amis et tous les militants qui se battent depuis 26 ans pour qu’une rue porte son nom. Une demande à laquelle d’ailleurs Jean-Claude Gaudin, maire LR pendant 25 ans, n’avait jamais accédée.

Une victoire et la fin d’un long combat pour la mémoire de ce jeune Marseillais. Mais aussi une promesse tenue de Michèle Rubirola et Jean-Marc Coppola qui, en 2020 annonçaient :« Une ville dont une avenue, celle des Aygalades, rappellerait que la haine mène toujours au pire : une rue qui s’appellerait Ibrahim Ali. C’est l’engagement que fait le Printemps Marseillais aux proches d’Ibrahim Ali au cours de notre premier conseil municipal ».

Patricia MAILLÉ-CAIRE