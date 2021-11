Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. 5 novembre 2018 - 2021. Requiem pour 8 victimes

Une Plaque commémorative portant le nom des huit victimes dévoilée par le maire de Marseille Benoît Payan ©Ville de Marseille

Trois ans en ce 5 novembre 2021 que la rue d’Aubagne panse ses plaies. Entre hommage et colère « Ni pardon ni oubli » Marseille est à terre et l’envers du décor s’est dévoilé. La faute à qui ? A croire que personne n’est coupable, une cour de récréation sans rires ou chacun rejette la faute sur l’autre et où le ciel de la marelle a perdu son âme. Personne ne peut oublier les visages de ces victimes sur des photos qui pleurent leur sourire.

Le peuple du quartier Noailles a entretenu la flamme pour qu’elles ne soient pas oubliées... Un trou béant que les gens du quartier appelle la dent creuse. Des fleurs sont déposés parfois. Et il aura fallu attendre trois ans pour les noms des 8 victimes soient gravées à jamais sur une plaque. Et il aura fallu attendre 3 ans pour que la place située à l’intersection de la rue d’Aubagne et de la rue de l’Arc (1er) prenne officiellement le nom de "Place du 5 novembre 2018". C’est vrai que la ville a changé de municipalité.

Patricia MAILLÉ-CAIRE