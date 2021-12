Marseille : 5e édition d’Emerging Valley ce mardi 14 décembre 2021 au palais du Pharo

Accueil > Ailleurs > Afrique > Marseille : 5e édition d’Emerging Valley ce mardi 14 décembre 2021 au (...)

Placé sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron, le Sommet international Emerging Valley se tiendra ce mardi 14 décembre de 8h30 à 19h30 depuis le Palais du Pharo à Marseille, en format hybride. Ce programme intensif verra la participation de nombreuses représentations ministérielles françaises et africaines ainsi que l’intervention de speakers internationaux et hautement inspirants sur des thématiques clés de l’Afrique numérique : la biodiversité, l’entrepreneuriat féminin, les villes durables, le financement de l’innovation et les industries culturelles et créatives. L’événement peut être suivi en ligne par tous gratuitement.

© Eric Delbecque

Le Sommet de l’innovation organique au service des populations, de la biodiversité et des territoires.

Créé en 2017, Emerging Valley est dédié à l’innovation qui relie l’Afrique et L’Europe. L’événement répond à un besoin devenu central : continuer d’accompagner les entrepreneurs et favoriser la rencontre des écosystèmes et des innovateurs d’Afrique, de Méditerranée et d’Europe afin de co-créer les solutions durables et résilientes face aux urgences et aux défis de notre temps. Sa montée en puissance depuis sa création est telle que, chaque année, y interviennent de plus en plus de ministres africains et français mais aussi des acteurs clés de l’innovation venus d’Europe, Afrique, Asie ou encore des États-Unis. La participation des startups y est également de plus en plus forte.

« Mettre en avant l’Afrique qui gagne, favoriser l’émancipation du continent à travers ses talents et ses startups, rendre visible sa force d’innovation et d’entrepreneuriat : dans sa volonté de réinventer une nouvelle alliance avec l’Afrique, l’Europe doit contribuer à faire émerger le chemin de son développement, auquel le digital participe pleinement. L’intérêt de nos deux continents est intimement ,lié, et nous sommes convaincus que c’est dans la souveraineté numérique que nous atteindrons nos objectifs communs », commente Samir Albdelkrim, fondateur d’Emerging Valley.

Cette souveraineté numérique, poursuit-il : « doit être la nouvelle boussole du partenariat gagnant-gagnant entre l’Europe et l’Afrique et des nombreux enjeux que nous partageons. Qu’il s’agisse de l’e-santé, de la culture, du financement ou encore de la ville durable, nous devons nous inspirer mutuellement pour co-construire une croissance et des modèles durables face aux défis qui sont ceux de l’Afrique aujourd’hui, et qui seront ceux de l’Europe demain. »

Pour Samir Albdelkrim : « Emerging Valley est plus que jamais au cœur de ces enjeux et continue d’œuvrer pour identifier la meilleure manière de faire émerger un nouveau modèle de convergence digitale, à travers les startups et la société civile africaines. La France est pleinement consciente du rôle déterminant qui est le sien pour porter cette dynamique, et c’est en ce sens que, pour la seconde fois depuis sa création, Emerging Valley est placé sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron. »

Un programme à la carte avec celles et ceux qui veulent impacter la société, renforcer les liens entre l’Afrique et l’Europe grâce au digital et inspirer au-delà du continent

Les participants peuvent composer leur programme à la carte depuis la plateforme online Emerging Valley autour des thématiques au cœur de l’ADN de cet événement : la biodiversité, l’entrepreneuriat féminin, les économies sociales et solidaires, l’éducation, la santé, les villes durables, la mobilité, les industries culturelles et créatives ou encore le financement de l’innovation. L’engagement du territoire Aix-Marseille-Provence dans les coopérations entre l’Europe et l’Afrique sera également abordé au travers de différentes sessions. Au total, pas moins de 14 plénières (mainstage) et plus d’une vingtaine d’ateliers ou conférences (stage 2, 3 et 4). Parmi celles-ci, sur le mainstage, les participants pourront assister aux sessions suivantes :

Dès 8h30, les participants pourront suivre une cérémonie d’ouverture portée par Samir Abdelkrim, fondateur d’Emerging Valley et à laquelle interviendra le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, en charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité Franck Riester, Martine VASSAL, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Michèle Rubirola, Première Adjointe au maire de la Ville de Marseille, Laure-Agnès Caradec, Présidente de l’EPA Euromediterranée.

De 9h05 à 9h45 : Plénière Inaugurale Afrique - Europe : L’innovation au cœur de la transformation de la relation Afrique-Europe. Quel plaidoyer pour le Sommet Europe-Afrique 2022, sous Présidence française de l’Union Européenne. À l’heure où l’Afrique comme l’Europe semblent sortir des affres de la crise de Covid-19, il est temps de jeter de nouvelles bases pour les relations entre nos deux continents. À la veille du sixième sommet UE-UA qui a dû être reporté de 2020 à février 2022, Emerging Valley propose de venir écouter les décideurs de la tech Europe-Afrique prendre position sur cette nouvelle opportunité d’action concrète. Le digital est l’une des priorités du partenariat Afrique-Europe, et face aux défis croissants du multilatéralisme et de la souveraineté numérique, saura-t-il être le moteur d’une alliance renouvelée ? Y participeront : Son Excellence Taleb Ould Sid’Ahmed, Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnel de Mauritanie, Slim Khalbous, Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Erol OK, Directeur Général de l’Institut Français, Maria Cristina Russo, Directrice de la Coopération Internationale de la DG Recherche de la Commission Européenne, Zeineb Messaoud, Managing Director de The Dot.

De 9h50 à 10h40 : Plénière Investisseurs : 2021, année de l’émergence des licornes africaines ? Comment et pourquoi la tech africaine peut devenir le nouvel épicentre du VC international. Cette année encore, les chiffres du financement de la tech africaine battent des records : non pas une ni deux, mais bien quatre nouvelles licornes issue du continent ! Un terme qui soulève pourtant d’âpres débats, tandis que beaucoup questionnent la réalité locale de ces pépites starisées, et jusqu’à l’intérêt même d’ériger en modèle ce concept importé de la Silicon Valley. Licornes : mythes ou modèles ? Quelles sont les meilleures pratiques d’investissement post-covid ? Quels vides structurels restent-t-il à combler ? C’est sur la scène de l’amphithéâtre du

Palais du Pharo que les experts du VC africain se retrouveront mardi 14 décembre pour débattre du sujet. Y participeront : Isabelle Bebear, Directrice des Affaires Internationales et Européennes de BPIFrance, Bamba LO, fondateur de Paps, Grégory Clemente, Directeur Général de Proparco, Habiba Addi, cheffe de projet de Meet Africa, Mareme Dieng, Lead, Global Innovation & Strategy de 500 Global, et Satoshi Shinada, General Partner de Kepple Africa Ventures.

De 10h45 à 11h35 : Le temps des Solutions 2.0 fondées sur la Nature : Comment l’Afrique et l’Europe peuvent innover ensemble pour régénérer la biodiversité ? Sujet emblématique du Sommet depuis sa création, la biodiversité 2.0 revient pour cette 5e édition, avec le soutien historique et continu du Conseil Départemental des Bouches du Rhône. Dans la continuité du Congrès mondial de la Nature, au lendemain de la pandémie de Covid-19 et à la veille de l’échéance fatidique de 2030, il s’agira d’explorer les initiatives technologiques au service de la nature. A l’heure où les menaces envers les territoires provençaux, européens comme africains ne faiblissent pas, la technologie doit nous permettre de mieux connaître les environnements qui nous entourent, de mieux les protéger et d’inventer les solutions régénératrices, basées sur la nature et au service de celle-ci, qui préserveront les futures générations. Par Patricia Ricard, Présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard, Son Excellence Madame Lydie Beassemda, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation du Tchad, Didier Reault, vice-président Délégué à l’Agenda 2030, aux Solutions fondées sur la Nature, et aux Risques majeurs du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Sarah Toumi, Coordinatrice de l’Accélérateur de la Grande Muraille Verte Great Green Wall Accelerator - United Nations, Corinne Brunon-Meunier, Directrice Générale Déléguée de l’IRD.

De 11h40 à 12h30 : Plénière Emerging Mediterranean : L’émergence du Leadership Féminin, nouvel accélérateur du changement en Méditerranée. Emerging Valley est en convaincu : pour un définir un nouvel agenda positif et porteur d’espoirs, la Méditerranée a besoin de ses leaders ! En amont du Sommet des Mondes Méditerranéens qui se tiendra en Février 2022 à Marseille sous le Haut-Patronage de l’Élysée, comment accompagner et propulser ces hommes et ces femmes capables d’accompagner, motiver, inspirer la jeunesse de la Méditerranée autours de projets positifs ? Quelles qualités ces leaders doivent-ils posséder ? Emerging Valley réunit les leaders méditerranéens d’aujourd’hui, issus de la société civile ou d’institutions publiques pour répondre à ces questions et faire de la Méditerranée une région porteuse de solutions et incarnée par sa jeunesse ! Y participeront : Karima EL Hakim, Ecosystem and Venture Builder de Fawry, Isadora Bigourdan, Chief Program Officer de Digital Africa, Amsa Bouzaidi, Senior Investment Associate de Flat6Labs, Mariem Faghraoui, Co-fondatrice de Neolli, Bertrand Badre, Managing Partner and Founder Blue like an Orange Sustainable Capital et Yves Delafon, Président d’Africalink.

De 14h00 à 14h40 : Lancement Officiel du Programme Rea Bridge Africa. Le réseau Anima Investment Network présentera en avant-première sur la scène du Pharo le programme « Rea-Bridge Africa : une plateforme pour les Réseaux d’Entrepreneurs Africains », auquel il est associé aux côtés de Business France et du Ministère des Affaires Étrangères et de l’Europe. Un projet qui a pour objectifs la stimulation des liens entre 15 réseaux d’entrepreneurs à travers l’Afrique, mais également le soutien aux membres de ces réseaux. Par Emmanuel Noutary, Délégué Général d’Anima Investment Network.

De 14h40 à 15h05 : Keynote Spécial Côte d’Ivoire. Avec Ange-Frédérick Balma, CEO de Lifiled et Anil Benard-Dende, Directeur Général Adjoint de Kedge Business School.

De 15h10 à 15h55 : Plénière Health Tech : Face aux nouveaux défis sanitaires, comment l’Europe peut s’inspirer de la révolution e-santé africaine ? Thématique historique d’Emerging Valley, la E-Santé fait de nouveau l’objet d’une plénière organisée en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence ! Alors que le territoire métropolitain ambitionne de devenir « la capitale française de la Health-tech », nos panélistes réfléchiront aux meilleures façons d’accueillir et d’accompagner les projets e-santé méditerranéen et africains les plus aboutis sur son sol. Cette nouvelle édition sera également l’occasion de mettre en avant les startups africaines du secteur de la e-santé, résolvant des problématiques rencontrées sur le territoire et de faire un tour d’horizon des Healthtech africaines, de Johannesburg à Tunis en passant par Dakar ! Y participeront : Corinne Ouattara, Directrice Générale de Pass Santé Mousso, Son Excellence Désiré-Cashmir Kolongele Eberande, Ministre du Numérique de la République Démocratique du Congo, Emmanuelle Charafe, Vice-Présidente déléguée à la Santé, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, Métropole Aix-Marseille-Provence, Abdoulkader Dini Abdoulkader, Directeur Général Adjoint à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Djibouti et Israel Bimpe, Director Africa Go-To-Market de Zipline .

De 16h05 à 16h55 : Marseille, future capitale des ICC entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique ? Elles nous l’ont démontré lors de la dernière édition du sommet : pour les Industries Créatives et Culturelles Africaines, l’heure est à l’accélération digitale et au dépassement des frontières ! Blockchain, IA, technologies immersives, big data, ou encore impression 3D : les innovations digitales ont des conséquences encore méconnues sur les processus de création, de production, de diffusion et de relation avec les publics. De Marseille à Lagos, en passant par Le Caire, tour d’horizon de ces nouvelles formes de culture et de création. Par Adly Thoma, Chairman & CEO de Gemini Africa, Laurent Lhardit, Adjoint au Maire de Marseille, Sabrina Roubache, Productrice - Seconde Vague Productions, Olivier Laouchez, PDG de Trace, Olivier PASCAL, Fondateur Lafaaac et Sarah Marniesse, Directrice du Campus de l’AFD.

De 17h00 à 17h50 : Plénière Euroméditerranée : Vers la ville durable - Comment accélérer l’émergence de la ville de demain en Afrique et en Europe. Partenaire historique depuis 2017, l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée s’associe à nouveau cette année avec Emerging Valley pour co-construire cette plénière dédiée à la ville africaine de demain : cette année, sera abordé la question du poids du secteur informel et ses réalités terrain au cœur des nouvelles innovations urbaines en Afrique. Comment le continent repense et réinvente ses dynamiques urbaines ? Comment innovation et agilité du digital peuvent-elles s’immiscer dans la ville ? Des panélistes de talents, rassemblés autour de Hugues Parant, Directeur Général d’Euroméditerranée, débattront ensemble des réponses apportées par la tech et les startups locales à l’informalité au sein des villes africaines : de quoi inspirer leurs consœurs européennes ! Participeront à cet échange : Roger Adom, Ministre de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation de Côte d’Ivoire, Hugues Parant, Directeur Général d’Euroméditerranée, Monsieur Aurélien Lechevallier Ambassadeur de France en Afrique du Sud, Aissatou Djiba Diallo, Directrice Relation Fintech D’Ecobank, Jérémie Pellet, Directeur Général d’Expertise France et Marie-Therese Laguerre-Ndiaye, Directrice Support Opérationnel Innovation chez Veolia.

De 17h55 à 18h15 : Emerging Pitch Session avec le SociaI & Inclusive Business Camp, startups accélérées depuis 3 mois par le Social & Inclusive Business Camp (SIBC), un programme dont Emerging Valley est partenaire et co-producteur aux côtés d’I&P, ScaleChanger et African Management Institute, présenteront leur solution. Après une introduction de l’Agence Française du Développement, pitcheront donc : les entrepreneurs Mathe Allah (African Food Nutrition-Burkina Faso, James Chege (Usalama Technologies - Kenya), Anita Kevin (Amina Dyslexia Center - Nigéria), Khadidiatou SAR (Ferme Piscicole et Agricole de Mbawana - Sénégal), Ayité Ajavon (Africube - Ahoenou Sarl - Togo) et Mariem FagyhraouI (Neolli - Maroc).

De 18h20 à 18h35 : Temps fort Territoire Aix-Marseille-Provence et remise du Prix Provence Africa Connect. Après une première édition réussie, le Prix Provence Africa Connect revient pour une deuxième édition et pour mettre en lumière et accompagner les entrepreneurs qui contribuent au renforcement du partenariat et des liens économiques entre le territoire métropolitain d’Aix-Marseille-Provence et l’Afrique. En présence des représentants d’Africalink et la French Tech Aix-Marseille, partenaires du concours, l’entreprise du territoire d’Aix-Marseille-Provence qui aura développé le projet ou le partenariat le plus remarquable en Afrique sera annoncée en direct du Pharo et recevra son prix sur scène ! Avec Didier Parakian -8e vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Délégué aux Fonds européens, aux Relations avec les institutions européennes.

De 18h40 à 19h30 : Emerging Valley Digital Dialogue : Toward a shared digital future between Africa and Europe ? High-Level discussion on the road to the Africa-Europe Summit 2022. Depuis les débuts d’Emerging Valley, le Digital Dialogue vient clôturer le Sommet par un échange au plus haut niveau entre les acteurs qui font la tech internationale : Europe-Afrique, géants américains et asiatiques, retrouvez-les le 14 décembre pour écouter leur vision de notre monde digital en 2021 ! Entre l’essor numérique porté par la crise sanitaire et l’intérêt toujours croissant des Gafam et BATX pour connecter l’Afrique, le continent est le théâtre de tous les combats technologiques. Quelle place pour la souveraineté digitale des états ? L’Europe et l’Afrique, confrontées aux mêmes défis, ont aujourd’hui une carte à jouer pour

contrebalancer, ensemble, le poids des géants de l’internet. Par Eva Sow Ebion, Directrice i4policy, Antoine Sebera, Government Chief Innovation Officer of Rwanda, Omar Cisse, CEO de Intouch et Pawel Hansdorfer, Senior director of international business d’Asseco organizations in Africa.

Pour finir, après une journée intense de débats, d’échanges et d’inspirations entre les acteurs de la Tech européenne et africaine, Samir Abdelkrim viendra proposer les mots de clôture de cette 5e édition d’Emerging Valley placée sous le signe du rebond.

Le programme complet des conférences et ateliers est disponible sur la plateforme online Emerging Valley.

Favoriser les ponts entre tous les acteurs et fédérer l’écosystème africain

Les startups présentes bénéficieront également de nombreux ateliers et moments de

networking. Celles issues de la cohorte 2021 du programme SIBC auront également l’opportunité de réaliser leur pitch devant des investisseurs, concluant ainsi les trois mois d’accompagnement dont elles ont bénéficié tout comme le lauréat de l’édition 2021 du Prix Provence Africa Connect.