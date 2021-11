Marseille. Une 5e édition des ’5 & 10 km de la Mémoire’ le 14 novembre en soutien aux prisonniers arméniens incarcérés en Azerbaïdjan

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Une 5e édition des ’5 & 10 km de la Mémoire’ le 14 (...)

Gérard Kirkorian, président de l’association CPLM, Pascal Chamassian, Sébastien Jibrayel adjoint au maire de Marseille en charge du Sport et Levon Khozian, président de la JAF partenaire de la course ©DR

Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire liée à la Covid, les « 5 et 10 km de la Mémoire » portée par l’association « Courir Pour La Mémoire » [1], reviennent ce dimanche 14 novembre 2021, sur un parcours d’exception, à savoir la Corniche, à Marseille. Cette année -grâce au soutien de la ville de Marseille- le mythique balcon suspendu au-dessus de la Méditerranée sera totalement consacré aux coureurs.

Créée en 2015, l’association « Courir Pour La Mémoire » -qui s’inscrit dans la lutte contre les génocides et le négationnisme- organise les « 5 et 10 km de la Mémoire » qui revêtent un caractère unique et militant. « Par leur effort, les coureurs rendent ainsi hommage aux millions de victimes des génocides et de la Barbarie humaine, et véhiculent un message d’espoir et de paix », explique Pascal Chamassian, président d’honneur de l’association Courir Pour La Mémoire (CPLM). Il précise : « Le choix de 2015 pour lancer cette manifestation était tout sauf dû au hasard, il s’agissait de la commémoration du centenaire du génocide arménien ». Cette année, poursuit-il : « Nous nous adossons à l’opération "la voie est libre" mise en place par la Mairie de Marseille sur la Corniche. Les coureurs partiront ainsi du Village de la mémoire, place du Prophète, pour se rendre jusqu’à la place Paul Ricard avant de revenir. Ceux qui souhaitent faire 10 km partiront pour une deuxième boucle sur le même trajet. »

« Guerre des 44 jours en Artsakh - Liberté pour les prisonniers arméniens »



L’ouverture du Village aura lieu à 7h30, la course de 8h30 à 10heures. « Le village restera ouvert toute la journée pour informer tous ceux qui le souhaitent », indique Pascal Chamassian qui en vient au Message porté cette année et floqué sur les T-shirts : « Guerre des 44 jours en Artsakh - Liberté pour les prisonniers arméniens ». Il rappelle qu’« un an après la guerre de l’automne 2020, il reste toujours une centaine de prisonniers civils et militaires toujours illégalement détenus par l’Azerbaïdjan. Cette véritable épuration ethnique réalisée par le régime Azéri à l’encontre des populations arméniennes, se poursuit par la violation quasi permanente du cessez-le-feu menaçant l’intégrité territoriale de l’Arménie. » Alors, pour faire connaître cette situation, pour obtenir ces libérations, « le message porté par les coureurs sur leur maillot sera également largement diffusé sur les réseaux sociaux en français et en anglais afin de sensibiliser les opinions publiques et les États. »

Michel CAIRE