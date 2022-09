Marseille. 7e édition du ’Grand Opening’ : Medinsoft s’offre la sucrerie Saint-Louis ce jeudi 22 septembre

Accueil > Aix Marseille > Tech > Marseille. 7e édition du ’Grand Opening’ : Medinsoft s’offre (...)

« Medinsoft », pôle de la transformation numérique, investit, ce jeudi 22 septembre, un lieu atypique et inédit. En effet, la 7e édition du « Grand Opening » (GO) économique se tiendra au sein de l’usine Saint-Louis Sucre implantée dans les quartiers Nord de Marseille. Un ensemble de 11 hectares avec des espaces en partie désaffectés. C’est dans cet ancien fleuron industriel que Medinsoft va rassembler les pépites digitales et numériques, présenter les innovations, permettre les rencontres.

Le grand Opening ouvrira ses portes ce jeudi 21 septembre à 12heures (Photos Joël Barcy)

Le monde de demain

« Mettre en avant notre écosystème numérique territorial, sensibiliser aux plus belles innovations de la région c’est l’ambition de ce Grand Opening », indique Stéphanie Ragu, la présidente de Medinsoft. « C’est vital que tout ce qui gravite autour du numérique se rencontre et croise les collectivités sans qui on ne serait rien. Là on va être dans un lieu appelé à se transformer. Cela fait sens pour des entreprises qui vont de l’avant ».

Stéphanie Ragu

Tout va très vite

Attention tout ne résonnera pas start-up dans ces grands halls. « Pour la première nous aurons un secteur particulier "Le Before". Le Forum de la transformation numérique et digitale d’Aix Marseille » clame fièrement Alexandre Barthélémy, chargé de l’événementiel. « C’est une source de gain et de productivité pour les entreprises. Cela va par exemple de la maintenance prédictive en installant des capteurs pour éviter que les machines tombent en panne et qu’elles ne soient arrêtées de longs moments faute de pièce. Nous aurons aussi une dimension emploi. Toutes ces transformations digitales vont créer des métiers. Il faudra des inventeurs, des ingénieurs pour les mettre au point mais aussi des gens pour poser et entretenir ces matériels, des emplois peu ou pas qualifiés. Avec Medinsoft on veut faire passer le message que le numérique n’est pas réservé aux développeurs derrière un ordinateur. Quels que soient votre âge et votre qualification vous avez un boulot dans le numérique qui vous attend ».

Alexandre Barthélémy

Une cité du cinéma

Le Grand Opening sera une sorte de teaser pour annoncer la reconversion de ce quartier du 15e arrondissement de Marseille. « Il reste six emplois à la sucrerie Saint Louis pour produire du sucre liquide », indique Abdelkrim Bouchelaghem, le directeur général de Brownfields qui repris le site. « A terme, nous souhaitons créer 600 à 700 emplois autour de la logistique et une cité du cinéma avec des studios et une école de formation de techniciens. On espère démarrer les chantiers d’ici fin 2023 ». En attendant une partie des locaux devrait être louée pour accueillir les bureaux de production de la série « Bronx » réalisée par Olivier Marshal qui sera diffusée sur Netflix.

Abdelkrim Bouchelaghem

Le « Grand Opening » ouvre ce jeudi 22 septembre à 12 heures sur le site industriel de Saint-louis Sucre.



Reportage Joël BARCY