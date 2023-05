Accueil > Sports > Marseille-Beyrouth à la rame : un nouveau défi pour Ara Khatchadourian

C’est un sportif de l’extrême. Il ne recule devant rien. Après avoir participer aux plus difficiles courses d’endurance et gravi les plus hauts sommets, il s’attaque à la Méditerranée. En aviron, en 120 jours, il compte relier Marseille à Beyrouth. Un périple de 4 000 km sur un esquif qui n’est pas des plus stables.

Ara Khatchadourian (Photo Joël Barcy)

3 à 6 heures d’entraînement quotidien

Après avoir atteint le toit du monde en 2016, couru de Marseille à Erevan en 2018, Ara Khatchadourian se lance un nouveau défi en 2023 : relier Marseille à Beyrouth, sa ville natale . Un défi sportif humaniste et solidaire qui vise à soutenir les populations vulnérables. « Je veux récolter des fonds sur le parcours et en ligne pour contribuer à la lutte contre la pauvreté, les guerres dans le monde, la discrimination des personnes en situation de handicap, explique-t-il. Plus de 4 000 kilomètres à la rame pendant 120 jours à raison de 40 à 50 kilomètres quotidiens cela suppose un sérieux entrainement. « Je fais 3 à 6 heures d’entraînement par jour. Musculation, course et bien sûr aviron mais c’est aussi le mental qui compte. »

120 jours durant Ara Khatchadourian longera la côte : de la France à l’Italie, de la Grèce à la Turquie, et enfin de Chypre jusqu’à l’arrivée au Liban

Transmettre

Au-delà d’être un sportif de l’extrême, Ara Khatchadourian a toujours eu comme aspiration de transmettre le goût de l’effort et le dépassement de soi aux nouvelles générations. « Intervenir dans les classes, cela me donne envie de continuer de me dépasser. Je leur dis qu’avec de l’entraînement et de la détermination on peut atteindre ses objectifs. Ne faites pas ce que je vais faire, réalisez ce qui vous fait rêver, chacun son Everest quel qu’il soit, dans vos études, dans l’art, dans la musique, dans vos métiers. La journée est faite de 24 heures. 3 heures par jour 7 jours sur 7 pensez à réaliser quelque chose et vous deviendrez très très bon ».

Le départ est prévu le samedi 27 mai à 9 heures, Quai d’honneur sur le Vieux port de Marseille.

Pour faire un don : ICI

Suivre le défi : ara-khatchadourian.com