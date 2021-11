Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille. Cette année, l’Usine extraordinaire sera 100% digitale

Plus de 40 entreprises industrielles et soutiens institutionnels

Christine Baze, présidente d’Industries Méditerranée précise : « plus de 40

entreprises industrielles et soutiens institutionnels se sont mobilisés cette année encore autour de ce projet commun porteur de sens et de vocations. L’enjeu est fort car nous devons construire ensemble l’Industrie du futur, respectueuse de l’environnement ». Elle ajoute : « Notre ambition est grande, nous attendons 100 000 visiteurs dont 30 000 collégiens et lycéens sachant que plus de 900 classes sont déjà inscrites. Nous multiplions par 5 le nombre de classes par rapport à la précédente édition marseillaise, en 2019. Un attrait qui nous a conduits à prolonger les rendez-vous entre les professionnels de l’industrie et élèves des classes inscrites jusqu’au 2 décembre 2021 tandis que la plateforme sera active jusqu’à la fin de l’année 2021 ».

Un dispositif auquel participe des professionnels ainsi que des élèves ingénieurs. Anne-Laure Meynial-Coumaros, rappelle que la Fondation Usine Extraordinaire a été créée en 2018 et a pour mission de retisser les liens entre industrie et société, de changer les représentations de l’usine, notamment auprès des jeunes générations, dans le but de susciter des vocations. « L’édition 2019, couronnée de succès, avait été organisée par Industries Méditerranée à Marseille en présentiel. Nous leur avons donc proposé d’organiser cette nouvelle édition ». Serge Bornarel, délégué général de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) Alpes-Méditerranée complète : « Nous avons pour notre part très vite fait le choix du virtuel compte tenu des incertitudes liées à la Covid ».

une occasion unique de faire savoir les transformations de l’industrie

Thierry Chaumont, président de l’UIMM Alpes-Méditerranée déplore un déficit d’intérêt de la jeunesse et des femmes pour les métiers de l’industrie. Occasion pour lui de souligner l’importance de l’Usine extraordinaire : « C’est une occasion unique de faire savoir les transformations de l’industrie, ses capacités d’inventions, de partager les solutions concrètes, que la technologie apporte aux grands défis de nos sociétés, qu’elles soient numériques, humaines ou écologiques ».

Frédéric Busin, directeur Action régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur d’EDF signale : « L’enjeu est de donner envie aux plus jeunes de rejoindre nos industries, en les aidant à se projeter et faire un métier qui compte. Pour notre part, nous allons proposer des visites virtuelles d’équipements existants et d’autres en perspectives pour les énergies d’aujourd’hui et de demain. De faire mesurer que, face au réchauffement climatique, notre raison d’être est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants ».

Changer la représentation de l’usine

Laurent Vergely, directeur industriel du site de Marignane indique que Airbus Helicopters présentera ses divers métiers ainsi que les missions des hélicoptères, grâce à des salariés et des apprentis. Pour Boris Lombard, président de KSB France, il importe aussi « de changer la représentation de l’usine pour favoriser l’intégration des jeunes car nous avons besoin d’eux pour innover, pour faire face aux défis de la transition écologique, du numérique, de l’économie circulaire... Et il faut savoir qu’aujourd’hui travailler à l’usine nécessite des compétences manuelle et intellectuelle » Ajoutons que tous les intervenants insistent sur l’attractivité des salaires dans l’industrie.

Michel CAIRE