Ce concert “Les Voix Solidaires” est l’occasion pour le public de découvrir de nouveaux talents aux côtés de dizaines d’artistes de premier plan comme Ludivine Gombert, Jennifer Michel, Marc Laho, Amélie Robins, Fabienne Conrad, Héloïse Mas, Lucas Lombardo. Au total, près de 150 artistes lyriques et musiciens donneront de la voix et du cœur pour soutenir deux associations qui dans le département des Bouches-du-Rhône luttent, aident et protègent les femmes victimes de violences. La recette de ce gala sera reversée intégralement aux associations "Femmes solidaires13" et "Le relais des possibles".

Au programme

Un gala d’opéra exceptionnel avec un florilège des plus belles pages de l’Opéra : Don Giovanni, La Flûte Enchantée, Il Trovatore, Carmen, La Bohème et bien d’autres surprises !

Les artistes de la soirée

Soprano

Cécilia Arbel, Barbara Bourdarel, Erminie Blondel, Ornella Bourelly, Emilie Cavallo, Fabienne Conrad, Chrystelle Di Marco, Ludivine Gombert, Nataliya Helu, Sabrina kilouli, Davina Kint, Manon Lamaison, Jennifer Michel, Orianne Moretti, Lucile Pessey, Stéphanie Portelli, Amélie Robins, Marion Rybaka, Anica Skryane.

Mezzo-soprano

Christine Craipeau, Laura Giuseppi, Chloé Lacroix, Gaëlle Mallada, Héloïse Mas, Marie Pons, Lucie Roche, Christine Tumbarello, Pauline Triquet-Descamps.

Ténors

Yannick Badier, Rémy Bres, Angelo Citriniti, Marc Laho, Emilien Marion, Jean Miannay, Juan Antonio Nogueira, Bruno Robba, Hugo Tranchant.

Barytons – Basses

Florent Leroux-Roche, James Han, Mikhael Piccone, Benjamin Schilpeerot.

Chœur Phocéen direction : Rémy Littolff

Pianistes

Marylin Hazan, Marion Liotard, Frédéric Isoletta, Valérie Florac, Maria Tomilova, Fabienne Matteï di Landro

Orchestre : Direction Frédéric isoletta

Violons : Claude costa, Alexia riche, Hélène Deleuze Jean Christophe selmi, Marie hafiz, Fred Danière, Anne Céline Paloyan, Zaïd Eskmet, Cécile Freyssenède, Cécile Bousquet, Fred ladame.

Altos : Pascale Guérin, Aurélie Entringer, Charlotte Lapeyre, Benjamin Clasen. Violoncelles : Marine Rodallec, Virginie Bertazzon, Pierre Nentwing, Jean Florent Gabriel.

Contrebasses : Willy Quiko, Thierry Bordier.

Percussions : Matthieu Schaffer.

Harpe : Camille Cabaret-Roux.

Flûte Traversière : Claire Marzullo, Danilo Di Luca.

Hauboits : Armel Descotte, Chloé Silvestri.

Clarinettes : Linda Amrani, Gaspard Domzalski.

Bassons : Stéphane Coutable, Victor Cairou.

Trompettes : Philippe Nava, Anthony Abel

Cors : Vincent Robinot, Gaspard Clasen /

Trombones : Laurent Cabaret, Albin Cabaret, Paul Eschenbrenner