Marseille. Concert, opérette et théâtre : à l’Opéra et à l’Odéon on affiche - 50% sur le prix des places

Ce n’est pas, hélas, un effet du « Black Friday » sur la culture mais bel et bien d’un phénomène qui touche les salles de spectacles un peu partout en France : le public a du mal à retrouver en nombre leur chemin… A Marseille l’opéra et l’Odéon n’échappent pas au phénomène et la direction de ces lieux a décidé de baisser de 50% le tarif des places afin que les artistes puissent se produire devant des salles bien remplies.

Ainsi, dès ce vendredi 26 novembre, à 20 heures, l’Opéra propose un concert avec l’Orchestre de la maison qui donnera des œuvres de Salieri, Britten, Mendelssohn et Dvŏrák. C’est le directeur musical de l’ensemble, Lawrence Foster, qui sera au pupitre et les solistes seront le ténor Cyrille Dubois, le corniste Julien Desplanque et le violoncelliste Xavier Chatillon. Pour ce concert la réduction est possible sur toutes les catégories hormis l’amphithéâtre. Guichets de location opéra -angle place Ernest Reyer / rue Molière 13001 Marseille- du mardi au samedi de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17h15. Tél. : 04 91 55 11 10/ 04 91 55 20 43 - billetterie.marseille.fr

Découvrir l’opérette avec « Là-haut »

Samedi 24 et dimanche 25 novembre à 14h30, l’Odéon accueillera une joyeuse troupe qui donnera « Là-haut », l’opérette de Maurice Yvain. « Le Ciel n’a pas son pendant, cependant le premier, le vrai, le seul Paradis, c’est Paris ». Évariste Chanterelle apprécie peu d’avoir été enlevé trop tôt au monde des vivants et, surtout, de ne pas voir Emma, sa jeune et jolie veuve, repousser les avances de son cousin avec la détermination qui conviendrait. Il prie donc Saint-Pierre de lui concéder un bref retour sur terre, histoire de repousser le malotru. Permission accordée à condition qu’il redescende accompagné de Frisotin, ange gardien de madame. On croit rêver… C’est Carole Clin qui signe la mise en scène et Bruno Conti qui dirige l’Orchestre de l’Odéon.

« Boeing Boeing »

Théâtre : Paul Belmondo joue « Boeing Boeing » ce mardi 30 novembre à 20 heures, la pièce de Marc Camoletti sera donnée à l’Odéon. « Boeing Boeing », c’est plus de 25 000 représentations dans 55 pays, inscrite au Guinness Book des records comme la pièce française la plus jouée dans le monde, une adaptation au cinéma en 1965 avec Tony Curtis, Jerry Lewis, Dany Saval et Kirk Douglas et en 2008 deux Tony Awards aux États-Unis dont celui de la meilleure reprise et celui du meilleur acteur principal pour Mark Rylance dans la mise en scène du britannique Matthew Warchus. Bernard est un architecte à succès qui entretient des liaisons parallèles avec trois hôtesses de l’air qui ignorent chacune l’existence des deux autres. Paul Belmondo, Valérie Bègue, Marie-Hélène Lentini, Roland Marchisio, Jessica Mompiou et Julie Nicolet sont mis en scène par Philippe Hersen.

Guichets de location Odéon : 162, la Canebière 13001 Marseille du mardi au samedi de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17h15. Tél. : 04 96 12 52 70 - billetterie.marseille.fr

Michel EGÉA

