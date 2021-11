Marseille. Congrès Régional des Scop & des Scic de Paca et de Corse ce mardi 16 novembre : ’Pour un autre modèle de société’

Accueil > Provence > Economie > Marseille. Congrès Régional des Scop & des Scic de Paca et de Corse ce (...)

Ce mardi 16 novembre se tiendra le Congrès Régional des Scop & des Scic de Provence-Alpes- Côte d’Azur et de Corse à la Friche de la Belle de Mai, à Marseille. Un congrès qui verra des changements dans la gouvernance et l’élection des nouveaux administrateurs.

© Les Scop

Les Sociétés coopératives et participatives, les Scop, c’est une histoire, pour ne pas dire des histoires, c’est, surtout, un futur nourri d’expériences, de réussites comme d’échecs. C’est un modèle en plein développement, en pleine renaissance à un moment où la Responsabilité sociétale des entreprises prend de plus en plus d’ampleur, où la crise de la Covid, les enjeux du réchauffement climatique et de la biodiversité, interrogent sur le sens à donner à sa vie et, donc, à son emploi.

Les Scop présentes dans tous les secteurs d’activité

Mais d’abord un petit rappel s’impose. Les Scop sont des sociétés commerciales dont la réussite repose essentiellement sur l’implication et la motivation des salariés, associés dans l’entreprise. Présentes dans tous les secteurs d’activité (industrie, services, bâtiment, presse...), elles se développent aujourd’hui dans les nouveaux secteurs créateurs d’emplois : ingénierie, informatique, communication, services collectifs, etc. Entreprises coopératives, elles poussent jusqu’au bout la logique de la participation en appliquant un partage effectif des bénéfices réalisés. Ce sont des entreprises responsables avec des salariés qui, tout en gardant l’intégralité des avantages de leur statut, deviennent des « entrepreneurs associés » directement concernés par la marche de leur entreprise.

Ce statut est également un très bon outil à disposition du chef d’entreprise qui souhaite anticiper son départ en retraite. Les Scop ont notamment pour slogan : « Et si le meilleur repreneur était déjà dans votre entreprise ». Dans ce cadre, la transmission via une Scop offre un cadre juridique très favorable et permet grâce à l’appui de mouvements coopératifs de financer ce type d’opération dans des conditions avantageuses. Le réseau des SCOP est également présent pour soutenir les salariés qui souhaitent reprendre leur entreprise en difficulté.

Les Scic, sociétés coopératives d’intérêt collectif

Les SCIC, sociétés coopératives d’intérêt collectif, sont une autre forme de coopérative de production, permettant d’associer salariés, bénéficiaires, bénévoles, collectivités territoriales, financeurs ou tous autres partenaires, voulant agir ensemble dans un même projet alliant efficacité économique, développement local et utilité sociale.

Quant au réseau des Scop, il accompagne la création, la reprise et la transformation d’entreprises sous forme Scop ou SCIC . Il propose un service complet aux entrepreneurs : accueil, accompagnement dans la durée, financements, formations, échanges entre entrepreneurs, représentation auprès des Pouvoirs publics.

Plus de 300 entreprises

Animé par la Confédération générale des Scop au plan national, le réseau des Scop est présent sur tout le territoire avec treize délégations régionales et trois Fédérations de métiers : BTP, communication, industrie. Sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Scop et les Scic, ce sont plus de 300 entreprises rassemblant près de 3 000 salariés . Elles ont mis en place, grâce à des cotisations, une délégation régionale capable de répondre à leurs besoins tant en termes de conseils que de financement.

Un partage plus équitable de la richesse

C’est au XIXe siècle que l’ambition d’une plus grande égalité au sein de structures de production afin de mieux se défendre, d’avoir un partage plus équitable de la richesse. En 1848, à la suite de l’insurrection républicaine déclenchée en février, le gouvernement provisoire encourage des associations ouvrières. Mais quelques mois plus tard, on assiste à des persécutions policières contre les associations ouvrières. Malgré cela, en 1849 voit le jour la première esquisse de Fédération des associations ouvrières. Ses promoteurs, accusés d’avoir conspiré contre le gouvernement, seront envoyés en prison. En 1851, le coup D’État du 2 décembre amène le Second Empire. Les associations ouvrières sont rapidement réduites à néant et leurs militants sont poursuivis et lourdement condamnés. C’est sous la Troisième République que le Mouvement ouvrier renaît avec une orientation politique et syndicale... Et, en 1879 Le Congrès Ouvrier se prononce contre les coopératives. C’est en 1885 que l’École de Nîmes devient, des dizaines d’années durant, le haut lieu de la pensée coopérative en France.

Le programme 9h00 - 9h30 - Accueil

9h30 - 9h45 - Ouverture du Congrès avec Alain Maïssa, président de l’Union Régionale et Jacques Landriot, président de la CG Scop

9h45 - 10h45 - Le temps du bilan - bilan d’activité de l’Union Régionale 2016 - 2021

10h45 - 11h15 - Assemblée Générale Extraordinaire - Changements dans la gouvernance, résolutions et votes

11h15 - 11h30 - Nouvelles Scop et Scic - Temps de présentation

11h30 - 12h30 - Le temps du vote ! Élections des nouveaux administrateurs 12h30 - 14h00 - Pause ! Déjeuner

14h00 - 15h00 - Nouvelles Scop et Scic - Temps de présentation

15h00 - 17h00 - Quel projet pour 2022 - 2025 ? 4 ateliers

.Un mouvement engagé

. Un mouvement proche des coopératives, des coopératrices et des coopérateurs

. Un mouvement ambitieux

. Un mouvement solidaire

17h30 - Fin des travaux et clôture du Congrès

18h30 - 00h00 - On s’amuse ! Soirée festive

Congrès Régional des Scop & des Scic de Paca et de Corse ce mardi 16 novembre 2021 de 9 heures à 23h30 heures - Friche la Belle de Mai au 41, rue Jobin - 13003 Marseille - Inscriptions : ICI - Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de l’événement. Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces fermés.

