Marseille. Cybersécurité et sûreté, enjeux majeurs du salon AccesSecurity

Au lendemain d’AccesSecurity, la Safim, organisateur du salon, dresse un bilan positif de cette nouvelle édition qui a entérinée la place de la Cybersécurité au sein de ce salon plus que jamais ancré dans l’actualité, les priorités des décideurs en matière de sécurité ayant changé avec la crise sanitaire et les cyber-attaques devenues monnaie courante.

Organisée les 9 et 10 mars au Parc Chanot, la 4e édition d’AccesSecurity a ainsi attiré près de 1 700 visiteurs professionnels qualifiés - principalement décideurs (PDG, Directeurs généraux, directeurs sûreté/sécurité, DSI/RSSI, élus, policiers, gérants…) et représentants de grands groupes privés, collectivités et structures publiques (CEA Cadarache, ENGIE, AP-HM, Aéroport Marseille Provence, Carrefour, SNCF…) - venus à la rencontre d’une centaine d’exposants et de marques, répartie sur deux niveaux. Avec des attentes diverses : faire du business, rencontrer ses homologues, rechercher des solutions…

Au programme de ces deux journées

Le salon AccesSecurity s’est tenue à Marseille les 9 et 10 mars ©DR

Un Colloque composé de 13 sessions de haut niveau menées par une cinquantaine d’intervenants, permettant de fournir des retours d’expérience sur des thématiques des plus variées. Parmi eux : David Ofer, Président de la Fédération Française de la cybersécurité sur « La crise sanitaire, la guerre en Ukraine… Quelles conséquences et quelles priorités pour les décideurs en matière de sécurité ? » et « La sécurité numérique : quels nouveaux développements, quelles ruptures ? » ; Kevin Heydon, délégué à la sécurité numérique Paca et Corse, Anssi sur « Le panorama des cybermenaces : Quelles sont les tendances d’aujourd’hui ? Comment se protéger contre une cyberattaque ? » ou encore Alice Thourot, députée, Co-auteur du rapport Continuum de Sécurité sur « Après la loi sur la sécurité globale, quelles sont les prochaines étapes de la règlementation dans le domaine de la sécurité ? ».

Treize Ateliers spécifiques organisés par les exposants afin d’en connaitre plus sur les solutions proposées ainsi que plusieurs sessions de Serious Games animées par les élèves du Cesi d’Aix-en-Provence pour prendre conscience, de manière ludique, de la variété des risques, se confronter en équipes à des problématiques concrètes et trouver les réponses adaptées.

Il est à noter que les dates de la 5e édition d’AccesSecurity sont d’ores et déjà annoncées les 8 et 9 mars 2023 au parc Chanot.