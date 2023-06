Accueil > Aix Marseille > Tech > Marseille. Datintek, la startup des bonnes affaires

Cookies tiers, RGPD, zero-party data transactionnelle... La startup Datintek est tombée dans ce bain dès sa naissance en 2019. Le fondateur, Julien Mas, et quelques compères ont rapidement saisi que les cookies tiers, ces petites bêtes qui suivent votre parcours sur le Net et acquièrent des données clients à votre insu puis moyennant acceptation depuis la mise en place du RGPD (Le règlement général sur la protection des données) avaient vécu. Les consommateurs veulent de plus en plus être maîtres de leurs données, les fameuses data.

Julien Mas, fondateur de la start-up Datintek (Photo Joël Barcy)

Être consom’acteur

La société a donc édité une solution baptisée « Gold Circle ». Elle permet au consommateur de tirer le meilleur parti possible de ses données. C’est lui qui donne ses informations et obtient en retour des promotions, des exclusivités sur des produits, des conseils de consommation... Pour julien Mas, « c’est une révolution car ça permet au consommateur de reprendre la main sur l’usage qu’il fait de sa data et de pouvoir la confier à des tiers comme nous afin de la mettre à profit dans divers environnements promotionnels, événementiels ou autres ». Mais le client ne serait pas le seul bénéficiaire, industriels, marques et annonceurs retrouvent un lien privilégié avec leur client. Un cercle vertueux, du gagnant-gagnant en quelque sorte.

Une croissance exponentielle

Il va falloir vous y faire. Finie la tiers-party data (les cookies tiers), place à la zero-party data. Elle va s’imposer dans le vocabulaire car elle est donnée par les consommateurs de manière totalement volontaire. Ce partage est intentionnel et proactif. Il prend la forme d’informations aussi variées que les intentions d’achat futur, la situation personnelle ou encore le niveau de relation avec une marque. En résumé annonceurs et industriels récupèrent de la qualité avec un ciblage précis. Le tout dans un environnement sécurisé avec Gold Circle. L’entreprise doit lever prochainement 3 millions d’euros pour son développement. Julien Mas n’est pas inquiet « on a des liens étroits avec des grandes marques comme Ricard, Coca-cola ou l’Oréal et des partenaires media comme Prisma media, Rewold media, webedia, c’est un secteur en pleine révolution et en pleine expansion donc on va nous suivre ».

Quand la Startup Marseillaise s’inscrit sur la tablette d’un groupe comme Prisma avec quelque 34 millions de lecteurs dont une quinzaine ont un compte on se dit que Datintek a de beaux jours devant elle.

Reportage Joël BARCY