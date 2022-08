Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Décès de Richard Miron

Richard Miron est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 65 ans (Photo Philippe Maillé)

Passionné de sport et sportif, Richard Miron a été adjoint aux sports de Marseille sous l’ère Gaudin entre 2008 et 2020. Il a également été conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur entre 1998 et 2021.

De nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage dont Renaud Muselier : « Très triste d’apprendre la disparition de Richard Miron, grand serviteur de Marseille et de la Région Sud ».

Très triste d’apprendre la disparition de Richard Miron, grand serviteur de #Marseille et de la #RegionSud. Avec @cestrosi et moi, il avait pris en charge les dossiers sportifs puis environnementaux de @MaRegionSud, entre 2015 et 2021. Je pense à tous les siens avec émotion. pic.twitter.com/a4On7W6HFV — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) August 13, 2022

Martine Vassal qui devait écrire dans un tweet : « J’ai perdu aujourd’hui le grand frère que je n’ai jamais eu »

Très triste d'apprendre la disparition de @richardmironLR. Nous avions débuté ensemble dans les années 90 au sein du Centre des Jeunes Dirigeants puis en 2001 en politique. Les souvenirs de nos vacances, notre passion commune pour le sport… tant de choses que nous partagions. pic.twitter.com/js6nxNS7zw — Martine VASSAL (@MartineVassal) August 13, 2022

Benoît Payan, le maire de Marseille qui rend hommage à un : « sportif accompli qui avait le goût de l’effort, un homme engagé pour sa ville »

Tristesse à l'annonce du décès de @richardmironLR ancien adjoint aux sports de Marseille. Sportif accompli qui avait le goût de l'effort, c'était un homme engagé pour sa ville. Toutes mes pensées vont à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/rhg0EXDEx3 — Benoît Payan (@BenoitPayan) August 13, 2022

