Marseille. Déjà 50 000 signataires disent ’stop’ à la pollution maritime en Méditerranée

Déjà plus de 50 000 personnes ont signé la pétition lancée fin juillet par Benoît Payan, maire de Marseille, contre la pollution des gros navires en Méditerranée. « Ce véritable engouement traduit la forte volonté de protéger la santé des Marseillaises et Marseillais et de tous les habitants qui vivent sur le littoral méditerranéen. »



La municipalité poursuit sa mobilisation, et encourage la population à signer massivement cette pétition. La ville de Marseille réclame ainsi la mise en place, de la part de l’Organisation Maritime Internationale, d’une zone de réglementation plus ambitieuse en Méditerranée ainsi que l’interdiction des escales pour les navires les plus polluants durant les pics de pollution.

Face au succès de cette pétition, l’État a pris des engagements forts, salués par le maire de Marseille, dès le 29 juillet 2022, avec notamment deux mesures :

• Le renforcement des contrôles : la Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée (DIRMed) effectuera de septembre à novembre 2022 une expérimentation de mesure par un drone appartenant à l’Emsa de la teneur en soufre directement dans le panache de fumée des navires en rade de Marseille.

• Le soutien à la création d’une zone ECA en Méditerranée.

De plus, la Ville a engagé 10 M€ pour le Plan Escales Zéro fumée mis en place par la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ce plan permettra l’électrification à quai des navires pour 2025, ainsi que l’équipement en filtres à particules. En marge du Forum des Mondes Méditerranéens organisé à Marseille en février dernier, le maire de Marseille, a réuni 24 maires du pourtour méditerranéen afin de co-signer une tribune appelant à l’instauration de normes plus sévères en matière d’émissions polluantes en Méditerranée.

La municipalité, déterminée à construire une ville plus juste, plus verte et à agir pour la préservation de l’environnement, a récemment obtenu le label européen des "100 villes neutres en carbone en 2030", et poursuit ses actions ambitieuses pour la végétalisation des parcs, jardins et écoles, la rénovation des équipements publics de la Ville et la promotion des mobilités douces et du tri des déchets.

Benoît Payan continue à appeler les habitants à signer la pétition et à s’engager contre toutes les formes de pollution maritime : « Les bateaux de croisière sont les premiers pollueurs de notre ville et exposent les Marseillaises et les Marseillais à des risques graves. Continuons d’alerter sur cette urgence jusqu’à ce que la Méditerranée et ses habitants soient enfin protégés. » Et le maire de marseille d’insister : « Le port de Marseille, depuis sa fondation, a pour vocation à être un site de commerce et industriel, vecteur d’emplois, ce qui en constitue sa richesse, et non un port dédié uniquement au tourisme. »

