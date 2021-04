Marseille. École Sainte-Cécile : Les écoliers retrouvent leur cour de récréation en toute sécurité

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. École Sainte-Cécile : Les écoliers retrouvent leur cour de (...)

Photo illustration cour d’école à Marseille © Mireille Bianciotto

En effet, le 21 février 2019, la ville de Marseille avait adopté un arrêté de péril sur l’immeuble privé situé au 8, rue Capitaine Galinat, jouxtant une partie de l’école, compte-tenu de l’état de délabrement du bâtiment. En cause, de nombreux désordres structurels dont un décrochage d’angle en partie de la façade nord (côté cour d’école). C’est pourquoi, plusieurs mesures techniques, dont un périmètre de sécurité visant notamment à la neutralisation d’une large partie de la cour de récréation, ont été prises. Ces nouvelles mesures sont l’aboutissement d’une procédure longue de 22 ans, débutée en 1997 par une mise en demeure pour des travaux de purge sur le bâtiment situé au 8, rue Capitaine Galinat.

Dans sa nouvelle politique d’accélération des actions de sécurisation des bâtiments et de la lutte contre le logement indigne, la municipalité a engagé le 21 décembre 2020, les travaux d’office de confortement imposés et nécessaires. Achevés le 19 février 2021, en l’espace d’un an, ceux-ci ont ainsi permis de stabiliser l’immeuble. Par conséquent, un arrêté modificatif de péril grave et imminent en date du 24 février 2021 a prescrit la suppression des périmètres de sécurité dans la cour et autour de l’immeuble libérant ainsi l’espace.

« Particulièrement attentive aux problématiques en matière du bâti des écoles et de logement indigne, la ville de Marseille a engagé une politique volontariste conduisant à trouver des solutions innovantes et immédiates. Tous les moyens humains et logistiques de la ville sont concentrés sur ces deux priorités afin de les prendre à bras le corps et améliorer ainsi, le quotidien de tous les Marseillaises et les Marseillais », précise la municipalité dans un communiqué.