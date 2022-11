Marseille. Emerging Valley 2022, sommet international dédié à l’innovation africaine, ouvre ses portes ce mardi 29 novembre

Accueil > Méditerranée > Echanges > Marseille. Emerging Valley 2022, sommet international dédié à l’innovation (...)

Les enjeux de la souveraineté numérique, alimentaire ou encore énergétique sont au cœur de cette 6e édition 2022 d’Emerging Valley, sommet international dédié à l’innovation africaine qui se tient ce mardi 29 novembre au sein du Palais du Pharo de Marseille. Plus de 2 000 participants, 150 startups et 50 investisseurs venus de 70 pays sont attendus en présentiel ainsi qu’en digital.

Emerging Valley 2022 c’est parti. Son fondateur, Samir Abdelkrim, revient sur le contexte dans lequel se tient la cette manifestation : « La situation géopolitique et environnementale n’a jamais été aussi fragilisée, et c’est pour cette raison que les entreprises innovantes n’ont jamais eu autant besoin de se rencontrer et d’accélérer leur développement pour avoir un impact concret sur des sujets absolument vitaux comme la souveraineté. Qu’il s’agisse de souveraineté numérique, alimentaire ou encore énergétique ».

Explorer de nouveaux enjeux liés à la co-innovation Afrique-Europe

Il affirme que « c’est aussi pour cela qu’Emerging Valley se renouvelle en profondeur cette année, en faisant évoluer ses thématiques, en explorant de nouveaux enjeux liés à la co-innovation Afrique-Europe. Mais aussi en accueillant plusieurs temps forts prestigieux pour valoriser les projets à impact les plus prometteurs avec au total pas moins de 40 conférences, tables rondes, fireside chats, pitch sessions, remises de prix et ateliers qui seront organisés tout au long de la journée sur le Main Stage, ainsi que sur le second stage “Impacts”. Et nouveauté cette année, nous avons créé un troisième Stage avec nouveau format d’intelligence collective, le "Co-Innovation Lab ».

Au travers de cette 6e édition, indique Samir Abdelkrim : « Nous tenons aussi à montrer comment le territoire Aix-Marseille-Provence, terre de diversité et des possibles, en lice en tant que finaliste pour devenir la capitale européenne de l’innovation 2022 - candidature qu’Emerging Valley, en tant que partenaire de la Métropole, est fier de soutenir - est devenu un pont essentiel de l’innovation entre l’Europe et l’Afrique. 2022 doit être une année charnière où le monde doit se donner rendez-vous pour se réinventer, et surtout pour co-construire ».

La rédaction

Plus d’info : emergingvalley.co