Marseille. Euroméditerranée : un groupement sélectionné pour revitaliser deux friches des Crottes

L’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) a lancé en 2019 une consultation pour revitaliser trois lots du quartier des Crottes situés dans le 15e arrondissement de Marseille. En ce début d’année 2021, le groupement représenté par la société de conseil en stratégie immobilière Captown et composé de la société de street art Maquis-art, de l’agence Monchecourt & Co (architecte du patrimoine), de la société spécialisée en rénovation et réhabilitation urbaine Histoire & Patrimoine (groupe Altarea) et du bureau d’études Etamine (développement durable), a été désigné lauréat dans le cadre de cet appel à projets. La livraison des projets est prévue en 2024/2025 selon les lots.