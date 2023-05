Marseille. ’Fantastique Méditerranée’ : un Carnaval autour du Vieux-Port ce samedi 6 mai

Accueil > Culture > Marseille. ’Fantastique Méditerranée’ : un Carnaval autour du (...)



Le public est invité à une plongée dans une Méditerranée fantastique, inspirée de l’imaginaire de Jules Verne, avec ses créatures extraordinaires et ses machines rétrofuturistes. Un voyage dans un univers magique aux allures de Belle Époque, de révolution industrielle, d’avant-garde, de grandes expéditions du XIXe siècle et de romans d’aventure et de science-fiction. Un rendez-vous est pris sur le Vieux-Port pour suivre un défilé plein de fantaisie, et partager un formidable moment de culture populaire, de fête et de bonne humeur.

Au programme

À partir de 14h : Spectacles et animations (scène devant l’Hôtel de Ville)

De 14h30 à 17h : Défilé et final - Quai de Rive-Neuve, Quai des Belges, Quai du Port et Hôtel de Ville.

En attendant le défilé

De la musique avec un orchestre pour faire danser sur le parvis de l’Hôtel de Ville avant l’arrivée des "fantastiques" tableaux venus de l’autre rive du Vieux-Port.

L’extraordinaire voyage

Le tout-Marseille parade sur le Vieux-Port dans un défilé insolite, piloté et animé par des artistes professionnels.

Au départ !

Un plongeon au cœur même des abysses où ses habitants, aidés par les extraordinaires créatures de la mer, ont décidé de sauver la Méditerranée de ses déchets… 120 percussionnistes valides et non valides accompagnés d’échassiers lanceront la parade.

L’Octopus

Une pieuvre géante accrochée au Nautilus agite ses tentacules transparentes autour d’impassibles scaphandriers accompagnés d’une danseuse des profondeurs.

Fantaisie céleste

Gigantesque oiseau bleu, majestueux ! À son cou, long et gracieux, une danseuse légère et aérienne attire des créatures aux ailes fantastiques.

Peuple du vent

Un oiseau blanc aux grandes ailes accompagné de deux guerriers géants ouvre la marche des muses. Dans leurs bulles de cristal, par leurs chants et leurs danses aériennes, elles apportent le souffle du sirocco.

Aquatica

Créatures mystérieuses venues du fond des mers. Formes étranges. Couleurs inattendues. Un peuple inconnu, des sirènes gracieuses dans leur bulle, des méduses volantes aux longues traînes dansantes et des poissons élégants !

Jardins fantastiques

Des fleurs, des papillons et des insectes surdimensionnés bourdonnent dans les airs au rythme de la musique et viennent effleurer les spectateurs qui se trouvent plongés dans le jardin des géants.

Les aventuriers des trésors engloutis

Dans leurs costumes d’explorateurs improbables juchés sur de rocambolesques vélos, ils poursuivent leur chimérique quête des trésors perdus. Longue vue géante, bagages improbables, et mappemonde aux trésors, ils s’avancent, pétaradants, à la rencontre des êtres surnaturels, demandant leur route au peuple autochtone sur les rives du Vieux-Port.

Le final d’un voyage

Devant la mairie, à la fin du voyage, le public sera invité à chanter et danser avec les carnavaliers, bien décidés à en finir avec la grisaille, à grands coups de confettis géants en attendant le « gong » final symbolisé par la remise officielle de la clé de la Ville.

Informations circulation et stationnement samedi 6 mai 2023

Circulation interdite

Sauf aux véhicules liés à l’organisation, accès garages riverains, soins médicaux à domicile et aux véhicules de secours, dépannage bateaux.

La circulation se fera par du personnel agréé à l’initiative du Directeur du service d’ordre ou du pilote du PC Sécurité.

De 7h à 13h (sauf livraisons de 7h à 11h )

- Quai de Rive-Neuve

- Rue Plan Fourmiguier, entre la rue Robert et le quai de Rive-Neuve

- Rue du Chantier, sera mise en double sens uniquement pour faciliter les entrées et sorties des garages riverains, entre le n° 5 et la rue Neuve-Sainte-Catherine

- Rue Fort-Notre-Dame, entre la rue Neuve-Sainte-Catherine et le quai de Rive-Neuve

- Voie d’accès tunnel Vieux-Port, dans sa totalité.

Maintien de la mise en circulation de la voie d’accès tunnel "Pharo"

De 13h à 18h

- Quai des Belges, entre le cours Jean-Ballard et le quai du Port

- Rue Beauveau entre Pythéas et Bailli-de-Suffren

- Bailli-de-Suffren entre rue Beauveau et quai des Belges

- Rue Pythéas entre la rue Paradis et le quai des Belges

- Entre la rue de la Tour et la rue Paradis, la circulation se fera à double sens pour faciliter les entrées et sorties du parking Indigo.

Les véhicules sortant du parking Indigo auront l’obligation de tourner à gauche vers la rue Vacon

- Rue Paradis, les véhicules arrivant sur la rue Pythéas auront l’obligation de tourner à droite sur la rue Vacon

De 13h à 21h

- Quai du Port entre l’avenue Saint-Jean et la rue de la République

- Avenue Saint-Jean entre la rue Martégale et le quai du Port

- Rue Henri-Tasso entre la rue de la Loge et le quai du Port

- Passage Pentecontore entre la rue de la Loge et le quai du Port

- Rue Bonneterie entre la rue de la Loge et le quai du Port

- Rue de la Mairie entre la rue de la Loge et le quai du Port

- Rue Coutellerie, les véhicules arrivant sur la rue de la République auront l’obligation de tourner à gauche

- Rue de la République entre le quai des Belges et la place Sadi-Carnot

Stationnement interdit

Sauf aux véhicules liés à l’organisation et véhicules PMR.

De 7h à 21h

- Quai de Rive-Neuve

- Quai des Belges

- Quai du Port

- Rue de la Loge entre le n° 2 et le n° 8 et du vendredi 5 mai 23h au dimanche 7 mai 21h

- Rue de la Loge entre le n° 6 et le n° 8