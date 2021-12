Marseille. Grève de la collecte des ordures ménagères : installation de caissons temporaires

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Grève de la collecte des ordures ménagères : installation de (...)

Les poubelles en centre-ville ©Patricia Maillé-Caire

« La Métropole s’inscrit dans une démarche de dialogue et de recherche de solutions. Nous avons rencontré les organisations syndicales mardi, une prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine. Pour autant, dans cette période de risque sanitaire accru et durant laquelle les commerçants ont particulièrement besoin de travailler, je demande aux agents grévistes de prendre leurs responsabilités. Les Marseillais n’ont pas à subir une énième fois les tas d’immondices et les risques sanitaires qui vont avec », indique via un communiqué, Yves Moraine, vice-président du Territoire Marseille Provence. Pour limiter les désagréments causés, la Métropole a décidé de déployer des solutions temporaires qui permettront de réduire le surplus de déchets sur la voie publique. La pose de caissons débutera ce jeudi 9 décembre. Les habitants sont invités à y jeter uniquement leurs sacs d’ordures ménagères.

L’emplacement des caissons

Cours d’Estienne d’Orves / Impasse Fortia (1er)

Cours Belsunce (1er)

Place Palais Longchamp (1er)

Cours Joseph Thierry (1er)

Rue Villeneuve, au niveau du Crédit Municipal (1er)

Boulevard Henri Barbusse (1er)

Rue du Théâtre Français / Mazagran (1er)

Place Edmond Audran (4e)

Place Paul Lapeyre / Jeanne d’Arc (5e)

Square Sidi Brahim (5e)

Notre-Dame-du-Mont (6e)

Cours Pierre Puget (6e)

Rouet / Cantini (6e)

Cours Julien (6e)

Place Paul Valère (6e)

Place Félix Baret (6e)

Place du 4 septembre (7e)

Place Joseph Étienne (7e)

Corniche Village (7e)

Roucas Blanc / Terminus ligne 55 (7e)

Esplanade des Catalans (7e)

Place du Terrail / Square Aubert (7e)

Parking Vieille Chapelle (8e)

Place Léopold Baverel / Sainte-Anne (8e)

Place du Cabot (9e)

Rond-point de l’Obélisque (9e)

Parking de l’Octroi (10e)

Avenue Mireille Lauze, au niveau du commissariat (10e)

Place Valentin Pignol / La Timone (10e)

Saint-Barnabé (12e)

Boulevard de la Comtesse / Saint-Julien (12e)

Château-Gombert / Parking Louis Feuillet (13e)

Place de l’Église / Saint-Just (13e)

La Métropole rappelle que les collectes des déchets recyclables (en colonne de tri) et des colonnes enterrées ne sont pas impactées par ce mouvement social. Les déchèteries sont également ouvertes aux horaires habituels. La Métropole invite donc les habitants à continuer à poursuivre les bons réflexes en matière de tri et de gestion des déchets pendant cette période

La rédaction

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site