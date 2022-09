Marseille. Inauguration d’une Unité d’accueil pour l’enfance en danger à l’hôpital de la Timone

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Inauguration d’une Unité d’accueil pour l’enfance en danger à (...)

Inauguration de l’UAPED par la Première dame, Brigitte Macron (Photo Joël Barcy)

Visite officielle de l’Unité d’Accueil Pédiatrique pour l’Enfance en Danger (Photo Joël Barcy)

Mise en place d’un numéro d’écoute

Pour que plus de faits soient déclarés Charlotte Caubel propose de mettre en place un numéro d’écoute pour les professionnels qui encadrent les enfants notamment les enseignants des écoles. « Cela leur permettrait d’étayer leur réflexion et de les renforcer dans leur souhait de révéler les éléments perçus. Ils se disent parfois qu’ils ne sont pas bien placés pour le faire ». Avec cette écoute le nombre de victimes pourrait sensiblement augmenter.

Charlotte Caubel

Aller vers l’enfant

L’UAPED c’est une inversion du paradigme. Auparavant l’enfant était promené de service en service, de personne en personne quand une suspicion de violences était déclarée. « Là, les équipes de santé, la police, la justice viennent à l’enfant. Cela change tout » indique Emmanuelle Bosdure, pédiatre et responsable de cette unité sous l’autorité du professeur Chabrol. « L’intérêt est multiple, on a l’enfant tout au long du parcours dans cette unité. On recueille la voix de l’enfant pour la police, l’évaluation médico-légale, psychologique et sociale est effectuée tout de suite. On traite plus vite les dossiers et dans un seul lieu c’est beaucoup moins traumatisant pour l’enfant ».

Emmanuelle Bosdure

La première dame aux avant-postes

Brigitte Macron met toute son énergie pour soutenir ces UAPED. « Si on s’y met tous on peut aider ces enfants qui ont vécu l’indicible. Les enfants parlent très peu et ici on va les mettre dans un parcours le plus bref possible pour qu’ils soient en confiance et puissent s’exprimer. La parole sera essentielle pour la justice. C’est très inédit ce qui est en train de se passer et ce qu’on construit. L’enfant est au centre et on va l’aider. On va aussi s’atteler à la prévention pour que les enfants puissent connaître leurs droits ».

Brigitte Macron

Décès d’Élisabeth II : Réaction de Brigitte Macron La Première dame a réagi en marge de sa visite au décès de la Reine. « Je l’ai rencontrée en Cornouailles lors du G7 l’an passé. Elle avait un mot pour chaque conjoint. Elle restera la Reine. Charles III sera aussi un grand roi »

Alléger la souffrance de l’enfant

Pour le ministre de la Justice, cette structure « est un progrès considérable. On regarde l’enfant le comportement de l’enfant car parfois il est aussi parlant que les mots qu’il a du mal à prononcer. Il y a un enregistrement qui est ensuite transmis à la justice. On allège la souffrance de l’enfance qui arrive déjà dans les locaux avec une très grande souffrance ».

Éric Dupond-Moretti

Il faut plus de moyens

Son association, “la Voix de l’enfant”, se bat depuis 22 ans pour créer des structures d’accueil pour les enfants victimes de violence. « C’est un facilitateur et un poil à gratter » dixit sa président Martine Brousse. L’inauguration de l’unité marseillaise va dans la bonne direction mais « on manque de moyens « . Martine Brousse en a fait part au garde des Sceaux à son arrivée. « Sans les professionnels ces structures n’existeraient pas. Il faut que la justice se donne aussi les moyens pour qu’un enfant qui fait des révélations à 6 ans n’est pas droit à un procès à 13 ou 14 ans ».

Martine Brousse

L’UAPED se situe dans le centre hospitalier de la Timone enfants. L’accueil est du lundi au vendredi de 8h30 à 18 heures.

Reportage Joël BARCY