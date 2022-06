Marseille. Innovation. La Cisam dresse le bilan de 3 ans de créativité entrepreneuriale

Accueil > Aix Marseille > Tech > Marseille. Innovation. La Cisam dresse le bilan de 3 ans de créativité (...)

Lors de sa création, la Cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-Marseille (Cisam) s’apparentait à un OVNI. Elle se voulait un trait d’union entre des mondes qui se parlent peu. L’université et sa recherche académique, le monde économique et les associations. Ce jeudi ce lieu unique de la créativité entrepreneuriale soufflait ses trois bougies. L’occasion d’un bilan et d’afficher des ambitions.

Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (Cisam) ©AMU

Un investissement gagnant-gagnant

La Cisam est la porte d’entrée pour les besoins de l’entreprise. Les quatre fondateurs : La Métropole, Aix-Marseille université, CMA-CGM et L’Occitane ont bien compris l’intérêt de ce catalyseur. Dans cette ruche, les multinationales ont créé deux structures. Le groupe l’Occitane a mis en place un fonds d’investissement dans le domaine du bien-être et de l’e-santé. Il accompagne une quinzaine de sociétés. CMA-CGM a misé sur « Zebox » un incubateur et accélérateur international pour des startups innovantes dans le domaine de la décarbonation. La Métropole et Aix-Marseille université ont fondé « l’accélérateur M ». Sa mission : accélérer la métamorphose économique des territoires pour une société plus inclusive, responsable et créative. On voit naître ici de jeunes pousses qui renforcent le rôle des deux groupes Provençaux à l’international. « « Ici on identifie des compétences, on recrute des talents. On veut, grâce à la Cisam, renforcer le tissu économique national et ramener la production en France », indique son directeur Charlie Barla.



Une carte de visite pour l’université

Aix-Marseille Université (AMU), ne regrette pas d’avoir fondé la Cisam. Elle est aujourd’hui une belle carte de visite pour l’université et ses 80 000 étudiants. « AMU est reconnue comme une université innovante et on est imités par d’autres universités. Le ministère a d’ailleurs lancé des programmes d’innovation sur le modèle de ce que nous avons fait ici », se félicite son président Eric Berton qui ajoute : « Cela devient une marque du territoire ».



Un vrai plus pour les industriels

Enedis a rejoint la Cisam peu après sa fondation. Le groupe a vite compris ce qu’il pouvait espérer de la cité de l’innovation. Pour Romain Gemignani, responsable du laboratoire de l’intelligence artificielle (IA) chez Enedis, la Cisam offre tous les outils pour passer de l’idée à l’innovation puis la production. « Vous avez Aix-Marseille Université et ses chercheurs, 200 startups et l’ensemble de l’écosystème avec les collectivités locales. On a une chaire de recherche avec AMU sur la mobilité électrique. Avec le laboratoire de l’université on est en train de construire un objet unique au monde avec une cartographie, un simulateur de la Métropole pour optimiser le développement des infrastructures pour accueillir la recharge ».



La Cisam ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Huit autres entités sont appelées à voir le jour ces prochaines semaines dans les Bouches-du-Rhône.

Joël BARCY