Marseille. Jardin des Justes : trois arbres de la mémoire poussent au Centre Fleg

C’est une manifestation forte, émouvante qui vient de se tenir au Centre Edmond Fleg : l’inauguration du « Jardin des Justes de Marseille », initiative fruit de la collaboration entre le Centre et l’association italienne Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide) dont le président, Gabriel Nissim, a fait le voyage avec Pietro Kuciukian, un des co-fondateurs de l’association.

La fondation Gariwo, dont le siège est à Milan, œuvre depuis le 30 novembre 2000 pour faire connaître les histoires des Justes persuadée que la mémoire du bien est un puissant outil éducatif qui sert à prévenir les génocides et les crimes contre l’humanité. Les arbres marseillais honorent Varian Fry, juste ayant sauvé des juifs pendant la Shoah, Le Vice-Amiral Louis Dartige du Fournet, juste ayant sauvé des arméniens pendant le génocide et Félicité Niyigeta dite « Ikimanika », religieuse ayant sauvé des Tutsi pendant le génocide au Rwanda.

Évelyne Sitruk, la présidente du Centre Fleg © Hagay Sobol

Évelyne Sitruk, la présidente du Centre Fleg raconte l’histoire de sa rencontre en février 2018 avec Gabriel Nissim. « Je suis allée représenter Fleg à L’institut italien de la Culture lors d’une conférence sur les Justes, ne sachant pas vraiment ce que j’allais y trouver. Je suis repartie en ayant trouvé les réponses que je me posais concernant la transmission de la mémoire », explique-t-elle avant d’exprimer « avec force » que : « s’il est important de considérer la Shoah et les génocides à partir de la compassion pour les victimes, il faut s’intéresser aussi aux femmes et aux hommes qui ont su résister à l’oppression ».

« Agir pour la défense du bien n’est jamais un sacrifice »

Alors, pour la présidente du centre Fleg : « Ce partenariat avec "Gariwo" représente pour le Centre Fleg une formidable opportunité d’élargir son action mémorielle en distinguant des personnalités qui ont sauvé des vies en ayant le courage de se lever pour s’opposer à la barbarie de quelque nature qu’elle soit ». À travers l’exemple des Justes, il s’agit de faire comprendre, notamment aux jeunes, qu’« agir pour la défense du bien n’est jamais un sacrifice ou une privation, mais un parcours qui peut rendre la vie plus riche et plus belle. On trouve le bonheur en faisant le bien d’autrui, car ainsi on se fait du bien à soi-même », souligne-t-elle. Évelyne Sitruk précise enfin : « Pour cette première année, nous plantons symboliquement 3 arbres au Centre Fleg avec la volonté, l’année prochaine, avec le soutien de la Mairie de Marseille, de les replanter dans un jardin de la ville. Ce sera le moyen de faire connaître aux Marseillais tous ces Justes ».

Gabriel Nissim, président de l’association Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide) ©Hagay Sobol

Gabriele Nissim raconte : « Je suis journaliste de formation, j’ai toujours travaillé sur la mémoire de la résistance face au totalitarisme et sur la dissidence. Il faut dire que ma famille est originaire de Salonique. La communauté juive comptait 50 000 personnes au début de la Seconde guerre mondiale. De mars à août 1943, les Allemands déportèrent plus de 45 000 Juifs de Salonique au camp de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau. Ils furent pour la plupart gazés dès leur arrivée à Auschwitz. Mon père était résistant, il a notamment participé à la bataille d’El Alamein ».

« Le Juste c’est l’individu qui prend position contre le mal »

Il en vient à ce que représente les Justes à ses yeux : « il est important, pour l’unité européenne, de mettre en avant la résistance morale et les Justes représentent le meilleur de l’Europe. Le Juste c’est l’individu qui prend position contre le mal. Il importe de mettre en avant cette figure car elle apprend, notamment aux jeunes, que chacun peut toujours, quoi qu’il arrive, prendre le parti d’aider autrui et de défendre la dignité humaine ». Dans ce cadre Gabriele Nissim fait approuvé en 2012 la création d’une Journée nationale des Justes, rappelant l’importance morale que revêt le Jardin des Justes du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, fondé par Moshe Beisky afin de rendre hommage aux personnes qui avaient apporté leur aide à des Juifs pendant la Shoah. Un hommage rendu aux personnes ayant sauvé des vies lors de tous les génocides ou massacres comme en Arménie, en Bosnie, au Cambodge et au Rwanda et crimes contre l’humanité, perpétrés au cours des 20e et 21e siècles. Il ajoute : « Si on regarde ce qui se passe aujourd’hui en Ukraine on voit bien que les Européens ont des valeurs à défendre contre l’autocratie et les Justes sont les indicateurs des valeurs européennes ».

La Fondation Gariwo, présidée par Gabriele Nissim, est née de la rencontre de ce dernier avec Pietro Kuciukian, Ulianova Radice et Anna Maria Samuelli, ses fondateurs. « Nous nous efforçons de faire connaître les Justes et de promouvoir la "Mémoire du Bien". Gariwo est né avec l’intention d’étendre la notion de juste et de la rendre universelle ». Il insiste sur le fait que les justes « sont très souvent des gens ordinaires ni des saints ni des héros, ce sont des femmes et des hommes qui par un acte souvent spontané, fidèle à leur conscience, choisissent d’agir contre l’injustice en risquant parfois leur vie ».

« Le mal n’appartient pas au passé »

Gabriel Nissim met en garde : « Le mal n’appartient pas au passé, il est toujours dans l’histoire. Raison pour laquelle nous avons créé les Jardins des Justes qui, comme celui de Yad Vachem, doivent devenir des centres permanents de conscience afin de prévenir le mal avant qu’il ne prenne trop d’ampleur. Le mal est toujours contemporain il faut donc que les Justes soient aussi contemporains ».

Pietro Kuciukian co-fondateur de Gariwo ©Hagay Sobol

Pietro Kuciukian évoque sa colère concernant le génocide arménien perpétré par la Turquie. « jusqu’à ce que je lise le livre-mémoire de mon père qui expliquait avoir été sauvé par un turc. Il y a, en fait, toujours quelqu’un qui refuse d’obéir à une loi barbare. Raison pour laquelle, au-delà de la Shoah puis du génocide arménien, nous avons étendu le concept des Justes à tous les génocides et crimes contre l’humanité. C ’est ainsi que nous voulons voir pousser dans le monde entier des jardins des Justes, sachant que l’on compte aujourd’hui 150 jardins dans le monde ».

« Ceux qui font le bien restent souvent dans l’ombre »

Aurore Bruna, la présidente de l’Ugab (Union Générale Arménienne Bienfaisance) © Hagay Sobol

Aurore Bruna, la présidente de l’Ugab (Union Générale Arménienne Bienfaisance) déplore : « Dans les cours d’histoire, hélas, on enseigne toujours la vie et les actes de ceux qui ont fait le mal, ordonné des crimes contre l’humanité mais ceux qui font le bien restent souvent dans l’ombre. Il faut rétablir cela car, si l’on veut réconcilier les peuples après un génocide ce sont les Justes, leurs actes courageux voire héroïques, qui permettront de retisser des liens, de panser les plaies, de donner de beaux exemples aux futures générations ».

« Je suis le descendant d’une famille décimée »

Marcel Kabanda, historien, est président de l’association Ibuka © Hagay Sobol

Marcel Kabanda, historien, est président de l’association Ibuka, mémoire, justice et soutien aux rescapés du génocide des tutsi au Rwanda en 1994. Il lance : « Je suis le descendant d’une famille décimée. Et, pendant longtemps, il a été impossible de me parler de Justes. Je répondais toujours que, s’il y en avait eu il n’y aurait pas eu autant de morts ». Il ajoute : « Je ne mesurais pas alors combien c’était compliqué d’être un Juste ». C’est sa fille qui le pousse à évoluer : « elle me disait : "tu parles toujours de morts à quoi cela sert-il ?" ». Alors pour Marcel Kabanda : « Il faut parler de la mort pour ne pas oublier mais il faut aussi parler des Justes car ils prouvent que le mal n’est pas une fatalité ». Rappelons que le génocide a duré trois mois et qu’il a fait plus d’un million de morts. Tous les Tutsi sans exception ont été ciblés, ainsi que des Hutu de l’opposition considérés comme des complices ».

