Marseille Jazz des cinq continents du 8 au 27 juillet

Concrétiser les changements et poursuivre les actions de fond, 2023 est placée sous le signe de l’engagement. Une édition présente sur 7 lieux, pour 28 concerts et près de 150 artistes.

visuel : Alice Chireux – conception graphique

Marseille Jazz des cinq continents est un festival en lien très étroit avec l’actualité de la planète d’un point de vue artistique et d’un point de vue sociétal. A ce titre, il doit absorber tous les mouvements et autres soubresauts pour construire un temps de présentation au plus près des préoccupations et des envies de ses publics. Cela commence par le choix des artistes et à ce titre, le dévoilement de la programmation est un des moments les plus importants de l’année. Il donne le sens et la dynamique.

Une nouvelle séquence s’ouvre du 8 au 27 juillet. Elle s’égrène au fil d’un parcours au cœur de Marseille et de ses lieux emblématiques. Aux espaces récurrents, tels le Palais Longchamp, le Théâtre Silvain ou le Mucem, se sont adjoints le Centre de la Vieille Charité, l’Abbaye Saint Victor et deux nouveaux : Le Conservatoire Pierre Barbizet et le Théâtre de la Sucrière.

A chaque lieu correspond une atmosphère, une forme d’écoute et un rapport avec les artistes. C’est l’assemblage des deux qui dégagera un parfum singulier pour convaincre chacune et chacun, amateur·ices confirmé.e.s, nouveaux·elles venu·es ou habitué.es de participer à ce moment unique, d’un concert Jazz en Live.

Les artistes ne sont pas des pièces interchangeables. Ce sont des figures, ils et elles sont porteur·euses d’une histoire personnelle. Ce sont elles, ce sont eux, qui nous intéressent parce qu’ils et elles ont un message artistique à transmettre, une émotion à partager. Ensemble ils et elles dessinent le panorama de l’édition pour qu’elle ne ressemble à aucune autre et exprime toute sa force d’évasion, d’élévation, de persuasion. La force du Jazz c’est sa proximité avec l’inattendu qui vous soulève et vous emporte.

Au final ce sera une édition, sur 7 lieux, pour 28 concerts et près de 150 artistes. Une attention particulière est portée à l’équilibre des propositions féminines et masculines. La diversité du Monde, des styles et des générations, est au cœur de ce parcours avec une place à la création et à la découverte, pleine de promesses.

Marseille Jazz des cinq continents favorise aussi le croisement des disciplines et cette année pour la première fois sur un de nos plateaux, un danseur contemporain apparaitra aux côtés du pianiste Koki Nakano.

Découvrez une année qui s’ouvre dans un théâtre au nord de Marseille par deux créations d’une grande actualité, puis les figures du Jazz que sont Dianne Reeves, Brad Mehldau ou Marcus Miller côtoieront les jeunes pousses comme Samara Joy, tout juste Grammy Award de meilleur espoir US, Emile Londonien, Gabi Hartmann ou Louis Matute. Il y aura aussi de grands moments de rencontre entre le Jazz et le rap ou le slam, la jeune scène anglaise flamboyante, les représentants de la musique universelle : Gilberto Gil, Ballaké Sissoko et Dhafer Youssef et un final très attractif avec Morcheeba et Selah Sue et aussi d’autres pistes à suivre pour le plaisir et la curiosité des festivalier.es.

Au menu également, les projets artistiques en direction des scolaires et des structures sociales. Le Projet « Sachem » de Fred Pichot, « les voix divines de jazz » de Laure Donnat, Jungle Waste et le projet du collectif Kay. Il existe aussi un partenariat avec l’AMI pour lancer un rapprochement entre les esthétiques Hip hop et Jazz.

Marseille Jazz des cinq continents présente aussi l’ensemble de ses actions en termes de respect de l’environnement et de RSO. No plastics, circuits courts, upcycling avec le collectif Laissez Passer et le dispositif d’alerte aux VHSS via SAFER.

Marseille Jazz des cinq continents est un Festival engagé dans la cité pour favoriser l’en commun, partager la connaissance des cultures et des peuples, inciter à la pratique des arts.

Bienveillant pour toutes et tous, Marseille Jazz des cinq continents est conçu pour être un espace de bien-être - un lieu de rencontre, de plaisir, en compagnie les un.e.s des autres et de la musique que nous aimons tous.

Nous cherchons à développer un espace plus sûr, un espace dans lequel toutes les personnes se sentent valorisées et respectées. En tant que tel, et conformément à nos engagements, nous avons une politique de tolérance zéro pour le harcèlement de toute nature. Nous soutenons le traitement équitable de toutes les personnes, quelles que soient leurs diverses identités. Nous demandons à toutes et tous les participant.es à se joindre à nous pour soutenir la sécurité et le bien- être de tous.tes les artistes, du personnel et des publics, afin que nous puissions tous et toutes faire ce que nous faisons le mieux : profiter de la musique.

Plus d’info : www.marseillejazz.com

Du 14 au 17 septembre 2023 Marseille Jazz des cinq continents, accueillera L’European Jazz Conférence. Un rendez-vous annuel majeur des professionnels du secteur du Jazz en Europe, en particulier des promoteurs, des gestionnaires culturels, des agents et des organismes de soutien nationaux/régionaux.