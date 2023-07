Marseille. Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP : ’Plus de 400 commerces ont été vandalisés’

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille. Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP : ’Plus de 400 (...)

Interrogé dans un premier temps sur les transports en commun interrompu Jean-Luc Chauvin avance : « Le plus important c’est de retrouver l’ordre avant de penser à se déplacer ». Puis de faire un point sur la situation indiquant que la CCIAMP a décompté plus de 400 commerces « saccagés, vandalisés, détériorés. Aujourd’hui les assurances considèrent qu’il y a plus de 100 millions de perte. Et les pertes devraient être plus importantes lorsque l’on sait que ce week-end devait être celui du début des soldes ». Jean-Luc Chauvin assure : « On va tout faire pour que les commerces ne ferment pas. On s’est mobilisés avec les assureurs pour simplifier les procédures et nous travaillons avec la fédération des Banques afin que les établissements bancaires accordent des facilités aux commerces. Car, il faut bien comprendre que la situation ne va pas s’arranger du jour au lendemain. Après les réparations, il faut trouver des stocks... Mais en fait la saison estivale est perdue pour tous ces commerces ». Il annonce : « La Région Sud, la Métropole, la CCIAMP, et la Ville, ont rapidement pris des mesures de soutien. »

Concernant l’État, le président de la CCIAMP attend de Bruno Le Maire qu’il « accompagne les commerçants pour éviter qu’ils ferment... Certains risquent d’avoir du mal à faire face aux échéances du PGE. L’État doit mesurer qu’il est confronté à des victimes. Peut être faudra-t-il du chômage partiel et il serait bon que le ministère invite les Impôts et l’Urssaf à la souplesse, la compréhension ».

Michel CAIRE