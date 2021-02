Marseille. Journée mondiale des guides conférenciers : des visites gratuites ce dimanche 21 février

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille. Journée mondiale des guides conférenciers : des visites (...)

La profession de guide conférencier, encore méconnue, et pourtant partie intégrante du tourisme, sera mise à l’honneur ce dimanche 21 février. Le guide conférencier, titulaire d’une carte professionnelle, est un véritable expert qui connait sur le bout des doigts les monuments et les sites qu’il fait visiter, ainsi que le contexte historique correspondant. Cette année particulièrement, alors que ce métier comme d’autres est à l’arrêt, il était important de le mettre en avant.

Les guides conférenciers de Marseille proposent 4 visites gratuites ce dimanche 21 février ©marseille-tourisme

A l’occasion de cette journée, l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès proposera des visites gratuites afin de sensibiliser le public au métier de guide conférencier et de faire bénéficier les marseillais et touristes des connaissances et des anecdotes des guides passionnés de l’association Provence Guide Interprète.

4 visites de 1h15 auront lieu dimanche 21 février à 14 heures

Le Panier : rendez-vous devant le Port antique.

Notre-Dame-de-la-Garde : rendez-vous au Terminus du bus 60, arrêt fort du sanctuaire

Marseille trendy : rendez-vous devant la CCI Aix-Marseille Provence - Palais de la Bourse.

Malmousque : rendez-vous devant le monument aux héros de l’armée d’Orient

Le contexte sanitaire imposant un nombre limité de places 5 participants par visite), l’inscription préalable est obligatoire sur marseilleexperience.com ou encore à l’accueil de l’Office de Tourisme au 11, la Canebière de 9 heures à 17 heures

Le 21 février, journée mondiale des guides conférenciers

Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille ©marseille-tourisme

Le service groupes et visites guidées de l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille propose des visites sur différentes thématiques tout au long de l’année avec une mise en avant des nombreux quartiers de Marseille. 102 guides conférenciers multilingues sont disponibles pour des visites panoramiques, des parcours thématiques et des sorties à la journée qui peuvent être commentées en français, anglais, allemand, italien, espagnol, mandarin, cantonais, russe, portugais, arabe, japonais, coréen, néerlandais, turc et arménien.

En 2019, c’est 2 700 visites pour les groupes et 1 000 visites pour la clientèle individuelle qui ont été organisées par l’Office. Toutes les visites respectent les règles sanitaires en vigueur selon la charte Marseille Provence Safe Welcome : nombre de participants limité, port du masque, gestes barrières…

Plus d’informations sur : marseille-tourisme.com

