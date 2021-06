Accueil > Provence > Société > Marseille. Journée nationale des blessés de l’Armée de terre

Cross solidaire dans Marseille ©Armée de terre

Cette journée, placée sous le thème « Les solidarités », a pour objectif de réaffirmer la considération aux blessés et à leurs familles. « Elle se concrétise par un moment de solidarité visant à se rassembler autour de ceux qui ont été douloureusement marqués dans leur chair ou dans leur esprit dans l’accomplissement de leur mission ». Pour ce faire, le général de corps d’armée Benoît Houssay, représentant le chef d’état-major de l’armée de Terre puisque général commandant la zone Terre Sud mais également Gouverneur militaire de Marseille, a rassemblé les unités de l’armée de Terre (l’état-major de la zone Terre Sud, l’état-major de la 3e Division, le 1er Régiment Étranger de Cavalerie, le 1er Régiment Étranger, 4e régiment du Matériel) « mais aussi des autres armées, directions et services de la garnison de Marseille autour de nos militaires blessés et de leurs familles. »

les couleurs à la caserne Audeoud après le cross ©Armée de terre

De nombreuses actions se sont déroulés ce samedi 19 juin :

400 coureurs ont suivi le général Houssay sur un cross solidaire de 4,5 km en plein cœur de Marseille autour du Vieux-Port ;

Laurent Meret a relevé son défi sportif et solidaire en ralliant l’île de Planier aux bains militaires de Marseille ©Armée de terre



Laurent Meret, employé à l’Hôpital d’Instruction des Armées Laveran à Marseille, a relevé son défi sportif et solidaire en ralliant en 4h52 à la nage les 16,5 km qui séparent l’île de Planier aux bains militaires de Marseille pour récolter des dons en faveur des blessés de l’armée de Terre et de leurs familles sur sa cagnotte Leetchi ouverte jusqu’au 26 juin 2021 ;

Un militaire blessé et sa famille à la caserne Audeoud © Armée de terre

Activités pour les blessés et leur famille aux Bains militaires © Armée de terre



Une quarantaine de blessés et leurs proches ont été accueillis « en famille » aux Bains Militaires pour des activités variées comme des sports nautiques ou des baptêmes de plongée avec des stands d’animation ;

Le général Houssay a mobilisé ses soldats pour un don du sang organisé mardi 22 juin 2021 par le Service de Santé des Armées à Marseille « notamment pour nos blessés en opérations ».

Les actions menaient au profit des blessés

« L’ambition de cette journée est aussi de manifester à nos blessés et à leur entourage la considération que l’armée de Terre leur porte » en faisant connaître l’ensemble des actions que l’armée de Terre mène à leur profit comme :

La cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre à Paris avec 6 cellules décentralisées dont une à Marseille sous le commandement du général Houssay avec une équipe dédiée uniquement à l’accompagnement des blessés de la zone Sud et le suivi hebdomadaire de certains d’entre eux au sein des hôpitaux des Armées Laveran à Marseille et Sainte-Anne à Toulon ;

La maison d’accueil Athos de Toulon, « une des 2 maisons expérimentées en France et inaugurée par notre Ministre en début d’année, qui est un dispositif de réhabilitation psychosociale non médicalisé dédié à l’accompagnement des militaires blessés psychiques avec une capacité d’accueil globale de 90 blessés » ;

Le dispositif Omega qui permet la réinsertion professionnelle des militaires blessés psychiques avec un vivier d’entreprises qui se mobilisent comme le Medef Sud, la CPME Sud ou encore les UPE au sein des départements en signant notamment une convention de partenariat avec le général Houssay pour les Armées en Zone Sud ;

L’organisation d’événements caritatifs d’ampleur partout en France comme prochainement à Marseille, le 3e concert du Gouverneur militaire au profit des blessés et des familles des soldats morts au combat qui se déroulera le jeudi 18 novembre 2021 à la mythique salle du Dôme de Marseille dont le précédent concert avait permis de récolter plus de 70 000€ de dons.

Vous pouvez revivre entièrement cette journée en nous suivant sur les réseaux sociaux dédiés aux armées en zone Sud (@armees_zone_sud).

La rédaction