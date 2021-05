Marseille. Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions ce lundi 10 mai 2021 parc du 26e centenaire

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de (...)

Tableau du peintre CAM

Depuis 2006, cette journée est dédiée à la réflexion civique sur le respect de la dignité humaine et la notion de crime contre l’humanité. La France est le premier État et demeure le seul qui, à ce jour, ait déclaré la traite négrière et l’esclavage « crime contre l’humanité ».

Le déroulé

• 10h00 - Début de la cérémonie au son du tambour de Tambouyé, sur le chant « We are on a way - Encourage my soul » ;

• Introduction de la cérémonie par la danse « La Traversée » ;

• Lecture des articles 1, 2 et 3 de la loi Taubira par Wally Tirera, président du

Collectif Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la Mémoire de l’Esclavage ;

• Chant de la chorale de Gospel - « Blessing me - Lilly in the valley » ;

• Lecture du texte « Les enfants de la négritude » co-écrit par des enfants et lu en

slam ;

• Allocutions ;

• Dépôt de gerbes au son des tambours et du chant de la chorale de Gospel – « Turn

me around / Wade - Hold on » ;

• Recueillement ;

• 10h45 – “La Marseillaise”.

Rendez-vous à 9h45, ce lundi 10 mai 2021 à l’arbre de l’Espérance, au Parc du 26e centenaire, à Marseille (13010).