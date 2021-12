Marseille. L’édition 2021 d’Entrepreneur 13 maintenu ce jeudi 16 décembre au palais du Pharo

Accueil > Provence > Economie > Marseille. L’édition 2021 d’Entrepreneur 13 maintenu ce jeudi 16 (...)



Alors que depuis quelques jours, de nombreuses manifestations sont annulées par leurs organisateurs, la CPME 13 a décidé de maintenir son événement phare, le salon Entrepreneur 13. Vitrine de l’économie locale, il est important pour la confédération des PME que cet événement ait lieu. Un symbole fort qui vise à soutenir les entrepreneurs locaux alors qu’ils se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une relance économique certes constatée, mais qu’il faut néanmoins accompagner.

Renforcer le protocole sanitaire

« Le phénomène de "stop and go" à ses limites. C’est une méthode qui porte préjudice au fonctionnement des entreprises. Elles en ont déjà suffisamment subi les conséquences. Les annonces du gouvernement du 6 décembre dernier n’interdisent rien, et nous comptons agir en tant qu’organisateur responsable. Nous avons annulé notre cocktail de fin de journée, nous allons renforcer le protocole sanitaire avec prise de température, des ressources affectées au contrôle du port du masque et des distanciations mais nous nous refusons à mettre, une fois de plus, l’économie locale à l’arrêt », déclare Corinne Innesti, présidente de la CPME13.

La crise sanitaire a bousculé tous les codes de l’entrepreneuriat

La programmation de cette journée de rencontres et d’échanges est axée autour de la thématique Entreprendre : Le “New Deal”. Nécessité à se transformer, à s’adapter… la crise sanitaire a bousculé tous les codes de l’entrepreneuriat. Elle a plus que jamais mis en exergue le besoin impérieux pour les entreprises de faire preuve d’adaptation, d’entraide, de créativité, d’audace et d’innovation pour poursuivre leur activité en toutes circonstances et contribuer au dynamisme de l’économie du département. Que l’on soit entrepreneur, acteur du développement local, étudiant, chercheur d’emploi…

Entrepreneur13 est un lieu de partage, source de nouvelles perspectives.

Entrepreneur13 2021. Un Salon ouvert à tous. Un seul objectif pour entrepreneur 13 : réunir en un seul lieu les principaux acteurs économiques du territoire. 80 exposants, workshops sur des thématiques pratico-pratiques, sessions de speed meeting, ce jeudi 16 décembre de 10h à 18h - Palais du Pharo -58 boulevard Charles Livon- 13007 Marseille - 1 500 visiteurs attendus. Programme et inscription sur : entrepreneur13.fr

Programme

Les temps forts du salon

Au programme de cet événement majeur 100% « made in 13 » : 100 réseaux et exposants, des workshops tout au long de la journée, un carré des artisans, un speed meeting XXL…

➢ 10h00 – Ouverture du salon

➢ 10h/12h - Speed-meeting XXL

Un rendez-vous de rencontre et de réseautage co-produit par Nicolas Cazaban, président régional BNI et la Cpme13 : 4 personnes par table, 2 minutes pour se présenter et pitcher son entreprise avant d’effectuer une rotation. Un moyen infaillible pour maximiser son réseau et élargir son business.

Inscription : ICI

➢ 11h00 - Inauguration du salon en présence d’acteurs politiques et économiques du territoire.

➢ 11H30 Conférence « Les PME à la relance »

La relance revêt un aspect crucial pour nos entreprises. Pour y arriver, l’État, les collectivités, proposent des dispositifs pour appréhender avec plus de sérénité l’avenir et développer de nouveaux projets. Benoît Mournet, sous-préfet à la relance, détaillera le Plan France Relance et ses opportunités pour les TPE/PME du territoire aux côtés de Catherine Brigant, Directrice Régionale des finances publiques. Isabelle Campagnola-Savon, présidente de la Commission Entreprises de la Région Sud dévoilera quant à elle les avancées des états régionaux de la relance, une initiative lancée en septembre dernier par la Région. »

➢ 10h30-17h45 - 4 workshops

>10h30/11h05 : Recrutez autrement : des solutions innovantes qui allient engagement sociétal et efficacité économique - Maison de l’emploi . Sourcer des profils motivés présélectionnés, recruter de manière innovante, limiter le turnover, communiquer sur la marque employeur ou comment le recrutement inclusif peut booster votre activité. Animé par : Virginie Leconte, Coordinatrice Projet - Maison de l’Emploi de Marseille.

>14h45/15h20 : Recruter, manager et mobiliser vos jeunes recrues - Accélérateur de Compétences et d’Autonomie (ACA).

« Vous ne voyez pas comment procéder avec vos jeunes recrues ? Alors, venez découvrir et partager nos solutions concrètes. Nos objectifs : générer de l’engagement chez les jeunes, créer une véritable dynamique d’équipe et booster le développement de votre entreprise ! »

Animé par : Nathalie Astiasaran, Coach Employabilité en charge du Déploiement et Partenariats du Lab To Be

>15h30/16h05 : Le Document Unique, VOTRE outil de prévention - Gims

Le GIMS 13 accompagne les entreprises dans la mise en place de leur Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). Aujourd’hui encore, un grand nombre de PME et de TPE n’ont pas connaissance de cet outil et des enjeux qui en découlent. Le Document Unique ne doit pas être perçu comme une contrainte réglementaire mais plutôt comme un outil de prévention visant à éviter ou à réduire les accidents du travail et la survenue de maladies professionnelles.

Animé par : Cyril Senia et Nicolas Lhuillier, préventeurs au GIMS

>17h/17h45 : Trouvez l’inspiration pour avancer dans la bonne direction - Pôle Jeunes Inspirez autour de vous et retrouver du sens au sein de votre entreprise au travers des enjeux RSE. Devenez un sustainable leader ! Profitez d’un retour d’expériences engagés et trouvez votre voie vers un avenir souhaitable pour mettre en place une véritable dynamique de changement et construire l’entreprise de demain.

Animé par : Marjorie Hagobian, conseillère régionale du ministère de la transition écologique (UICN) et Maxime Ducoulombier, co-fondateur Synchronicity

➢ 12h30/14h -Déjeuner des grandes tables des acteurs économiques

Après une 2e édition réussie en 2019 avec près de 450 participants, ce déjeuner est le rendez-vous à ne pas manquer. Il s’inscrit dans la volonté de rapprocher les TPE/PME des principaux protagonistes de l’économie du territoire.

Inscription obligatoire : ICI

➢ 14h/16h - Job dating fictif

30 candidats du programme compétences In&Off de la Maison de l’Emploi se prêteront au jeu pour participer à des simulations d’entretien d’embauche. Chefs d’entreprise, recruteurs, inscrivez-vous pour faire passer ces entretiens et peut être découvrir votre perle rare ! Inscription : ICI

➢ 14h30/ 16h00 - Conférence-débat Eco for Sud : « Vos idées, notre ambition : faites la loi ! »

Dans le cadre du Club Eco for Sud, la CPME Sud organise une conférence-débat sur le thème « Sécurité et incivisme », en présence de Véronique Borre, vice-présidente en charge de la Sécurité, de la Défense, du Soutien aux forces de l’ordre de l’innovation à la Région Sud ; Général de brigade Philippe Ott, commandant en second de la région de gendarmerie de Provence Alpes Côte d’Azur ; Kaouther Ben Mohamed, présidente de l’association « Marseille en colère » ; Thomas Ramonda, enseignant chercheur ) Sciences Po Aix. Le Club Eco for Sud regroupe les acteurs économiques de la région (Institutions publiques, Fédérations professionnelles, Directions régionales d’entreprises privées, etc) afin qu’ils réfléchissent ensemble à des solutions durables pour répondre aux défis économiques du territoire.

➢ 16h30-17h30 : conférence sur la prévention des difficultés des entreprises- tribunal de commerce de Marseille

Conférence animée par Philippe Gaillot, juge délégué à la Présidence en charge de la prévention des difficultés des entreprises-Tribunal de Commerce de Marseille. La prévention est un des principaux axes d’action du Tribunal de Commerce de Marseille. Ce dernier dispose de réponses adaptées : intervenir auprès de l’entreprise en difficulté quand il en est encore temps, en informant et orientant le chef d’entreprise sur les solutions possibles dans le cadre d’entretiens confidentiels avec un juge à la prévention

➢ Mais aussi, une mise à l’honneur des artisans

La Cpme13 a souhaité mettre à l’honneur les artisans du territoire et la richesse de leur métiers et savoir-faire. Ce focus fait bien sûr écho à la victoire à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat dans le département des Bouches-du-Rhône du collectif Fiers d’être Artisans13, collectif porté par la Cpme13 et le BTP13. Daniel Salenc, président de la délégation départementale de la CMAR, et VP Artisanat de la Cpme13 interviendra à 16h, avant le défilé, sur la question de l’artisanat du territoire et de ses enjeux.

>10h-18h : Carré des artisans

Découvrez tout au long de la journée les savoir-faire et la passion des artisans du territoire avec des démonstrations "métiers" : maquillage, couture, confection de cosmétique ou de bijoux...

>16h-16h30 : Défilé de mode

Prenez place pour un défilé de mode proposé par les créateurs de l’Association des Commerçants et Artisans du quartier de Belsunce.