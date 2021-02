Marseille : La Coque crée Oneforum, un hub d’innovation dédié aux événements digitalisés

Accueil > Aix Marseille > Tech > Marseille : La Coque crée Oneforum, un hub d’innovation dédié aux (...)

A Marseille, La Coque Numérique a pour vocation d’organiser et d’accueillir des événements en mode présentiel mais avec la Covid-19 et les contraintes qui sont imposées, confinement, couvre-feu, distanciation sociale…les événements « physiques » sont de plus en plus rares. La Coque a donc décidé de créer « Oneforum », une plateforme numérique entièrement dédiée à l’Innovation et aux événements digitalisés.

Un hub d’innovation

C’est un salon virtuel permanent qui est désormais proposé sur oneforum.fr avec plusieurs fonctionnalités destinées à accélérer la transformation numérique et l’intégration d’innovation dans les entreprises. Sur cette plateforme, chaque entreprise peut avoir son stand d’exposition, elle dispose aussi d’une market place pour mettre en avant ses services et produits, et des meeting rooms pour organiser et diffuser ses conférences et webinaires. Oneforum propose également des halls dédiés à la RSE, l’IoT, le digital marketing, la blockchain, la smart city, le management, la RH et l’emploi…et vous accéderez à un espace de networking « be connect » afin d’échanger sur ces divers sujets et pour faire du business.

Un 1er événement a déjà eu lieu le 16 février dernier sur Oneforum. Il s’agit de la Remise des Trophées RSE Paca 2020 qui visent à récompenser les entreprises de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont à cœur de mettre en avant l’Homme et l’environnement au cœur de leur stratégie.

Dominique GONOD #techsnooper