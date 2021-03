Marseille. La Criée occupée : message de soutien de Macha Makeieff

Accueil > Culture > Théâtre > Marseille. La Criée occupée : message de soutien de Macha (...)

Macha Makeieff directrice du Théâtre National de Marseille la Criée (Photo Philippe Maillé)

Message de Macha Makeieff : « Entendre la jeunesse, les étudiants, les jeunes artistes de l’ERACM avec qui nous partageons les principales revendications qu’ils ont inscrites dans un manifeste clair et généreux. Séquence citoyenne et artistique qui n’entrave en rien les répétitions ni le travail de l’ensemble de l’équipe de La Criée. Ainsi prendre soin de l’utopie et préparer le monde de demain dans la confiance réciproque et le respect de chacune, chacun et du lieu théâtre, essentiel à nos vies. Écoutons leur espérance, et vite la joie de la réouverture : nos artistes, nos spectateurs, nos spectacles ! »