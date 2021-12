Marseille. La Folle Criée célèbre la musique russe ce samedi 4 décembre et dimanche 5 décembre

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Marseille. La Folle Criée célèbre la musique russe ce samedi 4 décembre et (...)

Bâtie sur le modèle de principe de La Folle Journée de Nantes dont elle est la réplique marseillaise La Folle Criée conçue par René Martin, est devenue un rendez-vous incontournable de la vie culturelle provençale. Et le succès est chaque saison au-rendez-vous. Le principe de ces deux journées (le samedi 4 et le dimanche 5 décembre) en est simple. Une série de concerts est proposée d’une durée de 1 heure chacun. Des moments courts et intenses mettant l’accent sur un univers musical particulier.



Cette 10e édition sera russe avec les œuvres de compositeurs d’exception du XIXe et XXe siècle : Moussorgski, Tchaikovsky, Rachmaninov, Prokofiev, Chostakovitch, Schedrine et la compositrice Sofia Gubaidulina. Elles seront interprétées par de magnifiques artistes, les pianistes, Andreï Korobeinikov, Plamena Mangova, Philippe Giusiano, Yun-Ho Chen, la soprano Iryna Kyshliaruk, les violonistes Dmitri Makhtin, Thomas Lefort, le violoncelliste Ivan Karizna et aussi un hommage au grand folklore russe avec le Kedroff Balalaïka Trio !

Certains artistes conviés sont des habitués du Festival de La Roque d’Anthéron dont René Martin est le directeur artistique. Notamment Andreï Korobeinikov, avocat de formation, parlant plusieurs langues, et d’une culture aussi virtuose que l’est son jeu puissant. « C’est ma maman qui m’a poussé à devenir pianiste et comme je voulais faire plaisir à ma maman, j’ai répondu favorablement à sa demande », raconte-t-il non sans humour. Bien lui en a pris, puisqu’il est désormais un pianiste qui compte sur la scène internationale. Magnifique interprète Plamena Mangova qui s’est déjà produite à La Roque bien sûr mais également à La Criée lors de concerts en dehors de la Folle Criée. Formidable week-end au programme très éclectique.

Jean-Rémi BARLAND

Le programme de la Folle Criée

Samedi 4 décembre

Grand théâtre

11 heures Concert pédagogique - dès 6 ans - Plamena Mangova piano - André Peyrègne conférencier. Accompagné par le piano précis de Plamena Mangova, André Peyregne, conférencier et ancien directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice, racontera la musique russe, le piano, le romantisme et les œuvres de Rachmaninov, Tchaïkovsky et Chostakovitch qui seront jouées en alternance par la pianiste sur scène.

Rachmaninov : Élégie

Rachmaninov : Étude-tableau opus 33 n°9

Tchaïkovsky : Octobre "Chant d’automne", extrait des Saisons pour piano opus 37a

Chostakovitch : Préludes opus 34

12h30 : Hall du Théâtre Mini concert gratuit (durée 30mn)

Kedroff Balalaïka Trio musique traditionnelle russe

Deux balalaïkas primas (la version soprano de ce petit instrument à trois cordes) et une guitare pour retraverser, avec virtuosité, le grand folklore russe, tantôt à des vitesses vertigineuses, tantôt en étirant avec emphase les longs sanglots de l’âme slave.

13h30 : Thomas Lefort violon - Andreï Korobeinikov piano (durée 50 mn)

Prokofiev : Sonate pour violon et piano n°2 en ré majeur opus 94a

Tchaïkovsky : Souvenir d’un lieu cher pour violon et piano opus 42

Tchaïkovsky : Valse sentimentale

Rachmaninov : Vocalise opus 34 n°14, transcription pour violon et piano

Moussorgski : Gopak

15 heures Iryna Kyshliaruk soprano - Yun-Ho Chen piano

Moussorgski : Les Enfantines.

Rachmaninov : Six poèmes opus 38.

Moussorgski : Les Enfantines.

Glinka / Balakirev : L’Alouette.

Rimsky-Korsakov : Sur les collines de la Géorgie.

Rimsky-Korsakov : Ce n’était pas le vent.

Rimsky-Korsakov : Le Rossignol.

Scriabine : Étude opus 2 n°1.

Rachmaninov : Six poèmes opus 38.

17h30 Dmitri Makhtin violon - Ivan Karizna violoncelle - Plamena Mangova piano

Tchaïkovsky : Trio pour cordes et piano en la mineur opus 50 “À la mémoire d’un grand artiste”

19 heures Andreï Korobeinikov piano

Rachmaninov : Dix Préludes opus 23.

Tchaïkovsky : Les Saisons pour piano opus 37a, extraits.

Dimanche 5 décembre

Grand théâtre

11 heures Ivan Karizna violoncelle - Andreï Korobeinikov piano

Rachmaninov : Vocalise opus 34 n°14, transcription pour violoncelle et piano

Rachmaninov : Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur opus 19

12h30 Hall du Théâtre Mini concert gratuit ( durée 30mn)

Kedroff Balalaïka Trio musique traditionnelle russe

Deux balalaïkas primas (la version soprano de ce petit instrument à trois cordes) et une guitare pour retraverser, avec virtuosité, le grand folklore russe, tantôt à des vitesses vertigineuses, tantôt en étirant avec emphase les longs sanglots de l’âme slave.

13h30 Philippe Giusiano piano

Rachmaninov : Moment musical en si bémol mineur opus 16 n°1

Rachmaninov : Moment musical en mi bémol mineur opus 16 n°2

Rachmaninov : Étude-Tableau en mi bémol mineur opus 39 n°5

Rachmaninov : Étude-Tableau en ut mineur opus n°33 n°3 (posthume)

Rachmaninov : Étude-Tableau en ut majeur opus 33 n°2

Rachmaninov : Étude-Tableau en sol mineur opus 33 n°8

Rachmaninov : Moment musical en ré bémol majeur opus 16 n°5

Rachmaninov : Sonate pour piano n°2 en si bémol mineur opus 36

15h Plamena Mangova piano

Gubaidulina : Chaconne

Rachmaninov : Élégie en mi bémol mineur

Rachmaninov : Étude-Tableaux opus 33 n°9

Tchaïkovsky : Octobre “Chant d’automne” extrait des Saisons pour piano opus 37a

Chostakovitch : Douze Préludes opus 34 (n°1, 2, 5, 3, 6, 13, 14, 10, 16, 21, 17 et 20)

Schedrine : Humoresque

17h30 Kedroff Balalaïka Trio musique traditionnelle russe

Nicolas Kedroff balalaïka - Tatiana Derevitzki balalaika - Oleg Ponomarenko guitare

Allez, les gars (Полно-те ребята) traditionnel / arrangement B. Troyanovski

Rêverie (Грёзы), V. Andreev

Scène de ballet (Сцена из балета), V. Andreev

Un air russe (Русский напев), E. Derbenko

Danse de la fée dragée (Танец феи драже), P. Tchaikovsky

Je regarde les lacs bleus (Гляжу в озёра синие), L. Afanasiev / E. Trostyanski

Valenki (Валенки), traditionnel / arrangement A. Chalov

Mon mari m’a ordonné.. (Заставил меня муж..), traditionnel / arrangement A. Chalov

Le frêle sorbier (Тонкая рябина), traditionnel / arrangement A. Chalov

Le vieux manège (Старая карусель), V. Dmitriev

Les deux guitares (Две гитары), traditionnel

Irai-je à la rivière (Выйду ль я на реченьку), traditionnel / arrangement N. Kedroff

Plus d’info et réservations Théâtre de La Criée